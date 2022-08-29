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Боєць ЗСУ без ніг повернувся додому на Закарпаття, але рветься на фронт: неймовірна історія

29 серпня 2022, 09:40

Як каже сам чоловік, хоча на передовій на протезах йому було дуже важко воювати, але він все одно не хотів повертатися додому в тил - на Закарпаття.

Боєць, дівчинка
Боєць ЗСУ Василь Штефко повернувся додому на Закарпаття / скріншот з відео, УНІАН

Боєць ЗСУ Василь Штефко, який залишився без ніг задовго до війни в результаті нещасного випадку, пішов на фронт, а коли командування змусило повертатися в тил, довго пручався. Таку історію розповів портал ТСН.

Василю кілька разів відмовляли у відправці на фронт, але він знову і знову приходив до військкомату. Ледве-ледве умовив відправити його на передову водієм ‒ і доставляв боєкомплекти в найгарячіші точки. Від побратимів інвалідність довго приховував. Але коли про неї дізналися в Генштабі - остаточно перевели служити додому, в Закарпаття.

"В пункт постійної дислокації. Видно, хтось поскаржився на мене, що як це людина без обох ніг на машині їздить, та ще як їздить. Ніхто не вірив", — каже Василь.

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І хоча на передовій на протезах йому було дуже важко, але він все одно в тил не хотів повертатися.

"Я ж хотів з перемогою (повернутися – Главред). З нашого батальйону ніхто не був у відпустці, ніхто", - говорить Штефко

Про бої Василь не надто розповідає - соромиться. Однак досі згадує своїх побратимів.

"Я ніколи не думав, що у мене буде така сім'я, що в такому віці у мене з'явиться стільки побратимів", — каже чоловік.

У перервах між боями Штефко ще встигав заспокоювати дружину і дочку. Вдома у нього багато планів ‒ навести порядок в городі, відвести дочку в сьомий клас. Але, каже, якщо буде можливість повернутися на фронт – поїде без вагань.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що боєць Збройних сил України з позивним "Бугор" в одному з боїв з російськими окупантами знищив одразу вісім одиниць ворожої техніки - танки, БТР і БМП.

"Окупанти намагалися здійснити наступ на позиції 80-ї бригади. Вибити наших і зайти у Верхньокам'янку. Якраз того дня я вийшов на позицію замість побратимів. Тоді мені вдалося знищити вісім цілей поспіль. О сьомій ранку почався рух. Спочатку поїхав бронетранспортер, завантажений піхотою. Але через місцевість я його випустив з уваги. Замість цього зловив на приціл і знищив БМП. Нас почали бити артилерією і "Градами", а коли перестали, я знову побачив БТР з піхотою. Ось я його і розніс. Хлопці говорили, що тіла російських окупантів розліталися так, немов хтось штани розкидає", - розповів боєць.

Раніше головред розповідав, що український воїн з позивним "Кіт" знищив 2 танки і 3 БМП 2-го армійського корпусу ЗС Росії.

Як повідомляється, молодому українському танкісту всього 20 років, але мужності не позичати. Тоді в бою були взяті полонені, значна кількість противника знищена.

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