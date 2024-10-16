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"ЗСУ змушені відступити із стратегічного міста": в BILD вказали на важливий фактор

Юрій Берендій
16 жовтня 2024, 11:03
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Ситуація на Покровському напрямку, зокрема в районі міста Селидове загострюється, українські війська будуть змушені залишити місто, вказує аналітик.
'ЗСУ змушені відступити із стратегічного міста': в BILD вказали на важливий фактор
ЗСУ будуть змушені вийти з важливого міста / Колаж Главред, фото: Сухопутні війська ЗСУ, Bild

Сили оборони України будуть змушені вийти із міста Селидове на Покровському напрямку через загрозу оточення. Про це повідомляє аналітик BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

За словами Рьопке, російська армія окупувала значну кількість населених пунктів довкола Селидового, оборону якого утримує 15-та бригада Нацгвардії України "Кара-Даг".

Аналітик зазначає, що російські війська продовжують наступ, і станом на зараз місто опинилося в півкільці.

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Щоб уникнути повного оточення, українські війська можуть бути змушені залишити місто.

"Гірка реальність у Селидовому (раніше 23 000 жителів). "Кара-Даг" діє відмінно, захищаючи місто, але сусідні частини не справляються. Тож місто впаде, незважаючи на його мужніх захисників. Це саме те, що я відчув, коли відвідав розташування "Кара-Даг" у цьому районі чотири тижні тому", - пише Рьопке.

Що відомо про Селидове
Що відомо про Селидове / Інфографіка: Главред

Що відомо про Bild

Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.

У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

Бої за Селидове - яка ситуація на Покровському напрямку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Збройні сили України успішно зупинили російський наступ у районі Селидового на Донеччині. Попри регулярні атаки і виходи окупантів на околиці міста, українські сили змушували їх відступати, зазначає оглядач BILD Юліан Рьопке.

Основні зусилля російських військ зосереджені поблизу Селидового на Покровському напрямку, де штурми не припиняються, інформує Генштаб ЗСУ.

Російські війська на Покровському напрямку наступають здебільшого малими піхотними групами з підтримкою багі, але також намагаються використовувати механізовану техніку для тактичних проривів, заявив представник Нацгвардії Руслан Музичук.

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війна в Україні Селидове
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