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"Високоточна зброя у них вже на межі": у розвідці розповіли, чи великий ще у РФ запас ракет

27 серпня 2022, 12:48

За підрахунками ГУР українського Міноборони, у противника залишилося не більше 45% тих ракет, які були до початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Калібр, прапор
Запуск російської ракети "Калібр" / колаж Міноборони РФ / https://ua.depositphotos.com/

У війні проти України російські окупанти вже витратили більшу частину зі свого запасу ракет (близько 55%). Про це заявив офіцер Головного управління розвідки українського Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю порталу "РБК-Україна".

За його даними, у російських окупантів зараз вкрай складна ситуація з високоточними ракетами "Іскандер" і "Калібр".

За підрахунками ГУР, у противника залишилося не більше 45% тих ракет, які були до початку повномасштабного вторгнення в Україну.

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"Іскандерів" країна-агресор використовувала в процентному співвідношенні найбільше (їх залишилося приблизно 20%, а може бути, навіть менше) складна ситуація з тими ж "Калібрами", це досить ефективна ракета, але їх кількість не така велика. Тому вони (росіяни – Главред) використовують ці X-22 і з-300 в наземному варіанті. Але ці запаси вичерпуються", - заявив Скібіцький.

Тобто російські окупанти будуть все активніше і активніше використовувати проти України менш точні ракети, сказав представник ГУР.

"За всіма нормативними документами вони повинні мати 30% резерву, а його за деякими видами ракет вже майже немає. Наприклад, за тими ж "Іскандерами". Тому вони будуть використовувати інші способи поразки. Вони зараз активно використовують "Ураган", "Смерч" – це те, що дозволяє проводити обстріл на короткій дистанції, на 70-80, максимум до 100 кілометрів", – підсумував він.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов повідомляв про те, що система української протиповітряної оборони побудована в основному ще за часів СРСР і тому не може збивати абсолютно всі ракети, якими Росія обстрілює Україну.

За словами експерти, поки не закінчиться україно-російська війна, не тільки Київ, але і вся Україна буде жити з постійним відчуттям небезпеки.

"У нас ракети літають по всій території України. Ми намагаємося їх збивати наявними засобами ППО, але вони у нас ще з радянських часів і взагалі не призначені для протиракетної оборони. Вся Україна живе в такому режимі, приблизно як Ізраїль, що може прилетіти в будь-яке місто в будь-який час", - пояснив він.

Пізніше Олексій Резніков, міністр оборони України, говорив- Великобританія, Данія, Нідерланди та інші держави надають Україні протикорабельні ракети Harpoon. Йдеться про пускові установки, які можна запускати з кораблів і вражати Морські об'єкти противника. ЗСУ ставлять перед собою завдання за допомогою таких ракет звільнити свої морські порти від блокади з боку Росії.

Інші новини:

Искандер Калібр війна Росії та України ракетний удар
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