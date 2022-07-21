У нерівному бою проти "вагнерівців" трагічно загинув український журналіст

На фронті загинув журналіст / колаж-фото Обозревателя

У нерівному бою з російськими окупантами загинув журналіст автомобільного видання InfoCar і захисник України Микола Рачок - він поїхав на війну від самого початку повномасштабного вторгнення, повідомив головред видання Павло Кащук в Facebook.

"Чи можна перемогти країну, в якій худорлявий філолог бере в руки зброю і стає справжнім воїном знищуючи елітні підрозділи ворога? Не думаю", - зазначив він.

Рачок став на захист України без бойового досвіду, без будь-яких фізичних даних, без військової спеціальності.

"Не дивно, що відразу ж він отримав жартівливий позивний - Хлопчик. Це настільки про нього... але ні. За ці 5 місяців патріотизм, мотивація і сила духу зробили з Колі воїна", – підкреслив він.

Відомо, що підрозділ загиблого захисника прийняв свій не перший, але, здавалося б, нерівний бій із досить численним загоном ПКК "Вагнер". Бій був непростим, але ворога повністю знищили, а прорив зупинили.

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"Однак ця перемога була не безкоштовною... за словами побратимів, Коля був справжнім воїном, свідомо йшов у бій, повернувся на фронт навіть після пропозиції взяти довгу відпустку після важких тижнів в Луганській області", – додав головний редактор InfoCar.

Як повідомляв Главред, на другий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну – 25 лютого 2022 року - під Києвом ЗСУ ліквідували полковника поліції Ігоря Мурзіна. Однак в РФ тіло замкомандира Кузбаського спецзагону швидкого реагування (СОБР) окупанти відправили більше ніж через чотири місяці.

Крім того, Збройними силами України був ліквідовано гвардії полковник військ РФ Сергій Кенс. Журналіст Роман Цимбалюк писав, що Кенс загинув у результаті удару по пунктах управління і складам ЗС РФ в Херсонській області.

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