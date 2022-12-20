Намагався врятувати доньку з вогню: фронтовий медик загинув у пожежі через буржуйку

Матір з сином встигли врятуватися, стрибнувши з вікна на дах автомобіля. Батько шукав доньку в будинку. Рятувальники знайшли їх загиблими у різних місцях оселі.

Через пожежу загинув фронтовий медик Сергій "Маестро" Гарбарчук/ ДСНС України, Facebook

На Житомирщині у пожежі загинув керівник підрозділу добровольчого медичного батальйону Сергій "Маестро" Гарбарчук. Пожежа спалахнула через встановлену в оселі буржуйку.

Дружина загиблого разом із сином зістрибнули з вікна на дах автомобіля. А батько з донькою не встигли врятуватися. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Житомирській області. Деталі трагедії розповіли місцеві ЗМІ.

Як повідомляли у ДСНС, трагедія сталася 18 грудня у селі Озадівка Бердичівського району. Двоповерховий приватний будинок, у якому мешкала родина Гарбарчуків, спалахнув через буржуйку.

"Жінка з сином устигла залишити задимлену оселю, стрибнувши з балкону на автівку. Чоловік же кинувся шукати доньку, яку серед диму не могли одразу знайти. Загиблих батька та доньку вже рятувальники відшукали в різних місцях будинку", – розповіли в ДСНС.

Погибший фронтовой медик Сергей "Маэстро" Гарбарчук/ Facebook

Пізніше про смерть побратима розповіли у Першому добровольчому мобільному шпиталі ім. Миколи Пирогова.

Місцеві ЗМІ повідомили, що Сергій незадовго до пожежі поставив у кімнаті додаткову буржуйку і вивів її в камін. Сім’я спала на другому поверсі, але їх збудив дим.

Сергій Гарбарчук до 2014 року був підприємцем та успішно вів свій бізнес. Також він був приватним пілотом – це було його хобі.

З 2014 року не зміг залишатися осторонь через війну, яка розгорілася у рідній державі, тому пішов волонтерити. Він став учасником найбільшої добровольчої медичної місії "Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова".

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