"Вибити їх звідти буде складно": аналітик про закріплення ЗС РФ в Авдіївці

Окупанти роблять спроби закріпитися в районах Авдіївки, а у ЗСУ максимально не вистачає снарядів для боротьби.

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Аналітик про закріплення ЗС РФ в Авдіївці / колаж: Главред, фото: УНІАН, росЗМІ

Російські загарбники без зупинки намагаються облаштувати позиції всередині будинків у самій Авдіївці, для цього вони пересуваються групами по кілька людей. У цей же момент Сили оборони України вкрай потребують боєприпасів, яких не вистачає. Про це в інтерв'ю редакції Фокус розповів співзасновник проекту DeepState Роман Погорілий.

За словами аналітика, російські солдати мають таку кількість боєприпасів, яка їм дозволяє навіть не прицільно стріляти, не кажучи вже про частоту обстрілів. Однак ЗСУ від початку війни діють у нестачі снарядів для артилерії і зараз ця нестача стала максимально відчутною.

Також Погорілий додав, що єдиними випадками, коли ворожа армія мала проблеми з боєприпасами були ті ситуації, коли українські захисники вражали склади зі снарядами.

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"Звісно, основні потреби ЗСУ у снарядах покривають західні партнери, а ми бачимо, яка зараз ситуація, адже обіцяного мільйона снарядів Україна не отримала. Наразі йдеться вже про 600 тисяч снарядів і то ми їх ще не бачимо на фронті", - каже Роман Погорілий.

Він стверджує, що це вказує на те, що західний ВПК не може швидко виробляти і покривати потреби, особливо, якщо врахувати спроби блокування допомоги для України деякими політиками.

При цьому, аналітик додав, що український уряд проводить активну роботу над виробництвом вітчизняних боєприпасів.

Також Роман Погорілий розповів, що ситуація під Авдіївкою вкрай динамічна, і наразі неможливо дати чітку відповідь про те, чиї сили і де закріпилися, оскільки ворог намагається в теперішньому часі окопатися так, щоб вибити його звідти було неможливо.

"Окупанти діють послідовно і закріплюються в будівлях дрібними групами, навіть по одній людині можуть накопичувати в будинках, - каже експерт, - Таким чином основною небезпекою є саме це, адже потім вибивати ворога з будівель буде важко", - резюмував Роман Погорілий.

Ситуація в Авдіївці

Як повідомляв Главред, російські окупаційні війська прориваються до важливої траси, яка забезпечує логістику українського гарнізону в Авдіївці. Ситуація в Авдіївці складна, проте Силам оборони вигідно утримувати позиції в місті через значні втрати противника. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" розповів колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий.

Також, окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку Донецької області. Сили оборони України відбивають ворожі атаки. На Таврійському напрямку залишається високою загроза застосування противником ракет і БПЛА по цивільних і військових об'єктах.

При цьому в майже повністю знищеній Авдіївці залишаються жити громадяни України. Про те, як вони там живуть, розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін. За його словами, за одну добу ворог може скинути на місто до сотні бомб.

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