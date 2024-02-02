'Був у глухому куті': Орбан 'розкрив карти' і зізнався, чому підтримав допомогу Україні

Угорський прем'єр Віктор Орбан виклав свої мотиви для зняття вето з виділення Україні 50 мільярдів євро від Європейського Союзу.

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Прем'єр-міністр Угорщини назвав справжню причину підтримки України / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, president.gov.ua

Угорський прем'єр Віктор Орбан розкрив причину своєї згоди на виділення Україні 50 млрд євро від ЄС. У виступі на радіостанції "Kossuth" він зазначив, що погодився зняти вето через те, що відчував себе в "глухому куті".

"Друг Путіна" заявив, що таке рішення він вважав компромісом у ситуації, де Угорщина була ізольованою через своє вето. Орбан підкреслив, що в разі подальшого використання вето Угорщина могла втратити фінансову підтримку від ЄС, чого сам прем'єр не хотів би.

"Я був у глухому куті. Якби ця угода не була досягнута та Угорщина продовжувала б використовувати своє право вето, тоді 26 країн-членів погодилися б направити гроші в Україну і забрали б кошти, призначені для Угорщини, і відправили б їх також в Україну - чому б це було добре?" - пожалівся угорський прем'єр. відео дня

Крім цього, Орбан вкотре висловився про необхідність мирних переговорів. Він наголосив, що Україна та Росія має сісти за стіл переговорів.

"Час на боці росіян, і чим довше триває війна, тим більше людей гине", - заявив прем'єр-міністр Угорщини.

Угорщина проти виділення Україні 50 млн євро

Нагадаємо, прем'єр Угорщини Віктор Орбан, відомий своєю проросійською позицією і скандальними заявами про війну в Україні, неодноразово виступав проти виділення коштів ЄС для України. У цьому питанні він використовував своє право вето, однак 1 лютого на саміті ЄС країни-члени одноголосно прийняли рішення про передачу коштів на потреби України.

Прем'єр Угорщини відреагував на виділення 50 мільярдів євро для України та заявив, що "місію" його уряду нібито "виконано". Орбан зазначив, що кошти Угорщини не потраплять в Україну, а в Будапешті є "механізм контролю".

Також прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан гостро відреагував на заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби щодо нього та міністра закордонних справ Петера Сійярто. Кулеба назвав їх проугорськими політиками, що спровокувало реакцію Орбана. Угорський прем'єр в ефірі радіо Kossuth відповів, що його "не цікавить" думка української влади та заявив, що Угорщина не може дозволити собі, щоб хтось інший розповідав, хто вони є.

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