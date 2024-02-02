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Виведення військ з Авдіївки: екскомандир "Айдару" розкрив колосальні втрати

Юрій Берендій
2 лютого 2024, 13:39
Екскомандир батальйону "Айдар" назвав головну причину, яка може спонукати український Генштаб прийняти рішення про виведення військ з Авдіївки.
Виведення військ з Авдіївки: екскомандир 'Айдару' розкрив колосальні втрати
Екскомандир "Айдару" назвав головну причину для виведення військ з Авдіївки / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 22 окрема механізована бригада, Телеграм-канал Ганна Маляр

Російські окупаційні війська прориваються до важливої траси, яка запезпечує логістику українського гарнізону в Авдіївці. Ситуація в Авдіївці складна, однак Силам оборони вигідно утримувати позиції в місті через значні втрати противника. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" розповів колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий.

За його словами, враховуючи дії росіян на фронті, існує ймовірність, що українське командування може прийняти рішення про виведення українскього гарнізону із Авдіївки.

"Існує ризик того, що ЗСУ доведеться відійти з Авдіївки. Наразі в Авдіївці працює страшна, але дуже потрібна м'ясорубка, де буквально на фарш перемелюються російські штурми. Співвідношення втрат в Авдіївці - 1 до 10, 1 до 12", - вказує він.

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Євген Дикий резюмує, що на кожного нашого воїна припадає 12 росіян. Він додає, що нашим хлопцям важко, але вони вважають, що триматися потрібно, бо це вигідно для нас.

"Росіяни просто сточуються об Авдіївку. Але там є одне слабке місце. Саму Авдіївку окупанти не візьмуть м'ясними штурмами, але там є траса, і вона одна по який йде все забезпечення. На жаль, ворог достатньо близько до цієї траси. Тобто доти працює траса, можна тримати Авдіївку", - пояснив Дикий.

Як зазначає колишній командир взводу батальйону "Айдар", шанси на виведення ЗСУ з Авдіївки зростають щодня з однієї причини.

"Це снарядний голод". Там реально страшний "снарядний голод", і це не тільки в Авдіївку не завезли снаряди. Снаряди не завезли в Україну. Тобто доля Авдіївки стала заручницею того, що відбувається в конгресі США, де Трамп фактично особисто заблокував військову допомогу Україні. Існує велика ймовірність того, що саме Авдіївка стане першим прямим результатом "снарядного голоду", і що доведеться з неї відходити", - наголосив Дикий.

Хто такий Євген Дикий

Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

Наступ росіян на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Володимир Путін погрожував створенням "демілітаризованої зони" на українській території, яка могла б "захистити" російські регіони від обстрілів далекобійними засобами ураження ЗСУ. Він вказав на знищення Авдіївки Збройними силами РФ в цьому контексті.

Також, російські окупаційні війська змінили свою тактику в наступальних операціях поблизу Авдіївки.

Крім того, було здійснено удар по позиціях російських окупантів у Донецьку 29 січня. Серед жертв є офіцери, які керували наступом ЗС РФ на Авдіївку.

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війна в Україні Авдіївка
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