Війська РФ намагаються оточити Авдіївку: у ЗСУ розповіли про ситуацію

Фіксується високий рівень загрози застосування військами агресора Росії ракет і безпілотників по об'єктах військової та цивільної інфраструктури.

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ЗСУ відбивають атаки окупантів у боях за Авдіївку / Колаж: Главред, фото: скріншот ТСН, Facebook П. Жебрівський

Російські окупаційні війська не полишають спроб оточити Авдіївку Донецької області. Сили оборони України відбивають ворожі атаки. На Таврійському напрямку залишається високою загроза застосування противником ракет і БПЛА по цивільних і військових об'єктах.

Як повідомили у зведенні Сил оборони Таврійського напрямку, за минулу добу ворог завдав 33 авіаційні удари, 1 ракетний удар, провів 38 бойових зіткнень і завдав 1066 артилерійських обстріли. Загроза застосування ракет і БПЛА залишається високою.

Також у повідомленні зазначено, що окупанти, як і раніше, намагаються оточити Авдіївку. Українські військові відбивають атаки.

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"У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники та захисниці продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни та воїнки стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 12 атак ворога в районі Авдіївки та ще 7 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області", - наголошується у зведенні.

Також відомо, що втрати ворога становили 403 окупанти.

Бої за Авдіївку

Глава Кремля Володимир Путін цинічно заявив, що війська РФ на Авдіївському напрямку, мовляв, створюють демілітаризовану зону. За його словами, аналогічним чином окупанти діятимуть і на інших напрямках.

Росіяни "прогризають" оборону ЗСУ на Авдіївському напрямку, але безуспішно, заявив начальник служби зв'язків із громадськістю 47-ї бригади "Магура" Дмитро Лазуткін. Російські окупанти зазнають дуже великих втрат.

Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін заявив, що в Авдіївці продовжує залишатися цивільне населення. Людей забезпечують найнеобхіднішим, проте воду, їжу та медикаменти з кожним разом завозити все складніше, оскільки росіяни обстрілюють дорогу.

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