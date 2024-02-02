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"Думати так про Путіна – недалекоглядно": Кулеба назвав велику помилку багатьох країн

Альона Вороніна
2 лютого 2024, 18:21
Раніше теж ніхто не думав, що РФ нападе на Грузію та Україну, але це сталося. Якщо Путін не програє в Україні, він може піти далі й напасти на країну НАТО.
Владимир Путин, Дмитрий Кулеба
Думати, що Путін не відправить армію в країну НАТО, недалекоглядно/ колаж: Главред, фото: скрін, УНІАН

Якщо країна-агресорка Росія не програє в Україні, то вона спробує напасти на країну НАТО. Ті, хто вважає, що російський диктатор Володимир Путін не наважиться відправити свою армію в країну Північноатлантичного альянсу, дуже недалекоглядні.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Le Figaro. Він висловив думку, що якщо Путін виграє в Україні, то він спробує випробувати 5 статтю Північноатлантичного договору. Згідно з цією статтею, усі члени НАТО зобов’язані захищати країну Альянсу, якщо вона зазнає нападу.

"Якщо європейці хочуть уникнути війни на території НАТО, де їхнім солдатам доведеться битися і вмирати, вони повинні допомогти українцям сьогодні перемогти Росію в Україні", – заявив Кулеба.

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Він звернув увагу, що раніше також ніхто не думав, що РФ може напасти на Грузію чи Україну, проте це трапилося.

"Той, хто сьогодні думає, що Путін не наважиться відправити свою армію в країну НАТО, недалекоглядний. Я б навіть сказав, якщо відкинути політкоректність, що вони дурні", – наголосив очільник МЗС України.

Чи може РФ напасти на країну НАТО

Раніше генерал-майор запасу, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун зазначив, що у разі атаки РФ країни Балтії не вистоять, але це й не потрібно. До квітня 2022-го концепція була така, що Латвія, Литва та Естонія мали б стримати ворога, поки НАТО не прийде на допомогу через місяць. Тепер усе інакше, каже Ягун.

Також раніше Ягун зазначав, що НАТО "відріже" Калінінград, а РФ може піти на Сувалський коридор. Росія може спробувати організувати прорив до Сувалкського коридору, однак перспективи у росіян там дуже сумнівні.

Нагадаємо, раніше Ягун також розповів сценарій війни РФ із НАТО. За його словами, події розгортатимуться дуже швидко. Це дуже глибока війна на виснаження, і є сумніви у тому, що Росія витримає гонку, вважає Ягун.

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