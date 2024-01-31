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Вони живуть під сотнями бомб: скільки людей залишається в Авдіївці донині

Єлизавета Бельмас
31 січня 2024, 18:29
У мертвому місті Авдіївка все ще живуть люди. Вони залишаються у своїх будинках і підвалах, незважаючи на обстріли, які не припиняються.
Скільки людей залишається в Авдіївці донині
Скільки людей залишається в Авдіївці донині / колаж: Главред, фото: Вікімедіа

У майже повністю знищеній Авдіївці залишаються жити громадяни України. Про те, як вони там живуть, розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, минулої доби ворог скинув на місто 24 керовані бомби.

У місті Авдіївка Донецької області, яке нещадно стирають з лиця землі окупанти постійними атаками, залишаються жити 966 мирних жителів.

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Також він додав, що дорога, якою їм намагаються привезти гуманітарну допомогу, регулярно обстрілюється.

За словами Філашкіна, у вівторок, 30 січня, ворог обстріляв Авдіївку понад 50 разів і скинув на місто понад 20 керованих бомб КАБ-500.

"Місто майже вщент зруйноване", - додав він.

Незважаючи на обстріли, які ніколи не замовкають, з міста щодня відходять евакуаційні рейси, але ця тисяча людей все ще продовжує там проживати.

"Люди в Авдіївці забезпечені водою, їжею та медикаментами, але з кожним разом все складніше завозити, бо ворог постійно прострілює дорогу", - повідомив Вадим Філашкін.

До того ж він додав, що медпрацівників у місті не залишилося, і містянам можуть допомогти тільки військові медики.

Ситуація в Авдіївці

Як повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін пригрозив "демілітаризованою зоною" за рахунок української території, щоб "убезпечити" від обстрілів далекобійним озброєнням ЗСУ російські регіони. У цьому контексті він згадав про знищення ЗС РФ Авдіївки.

Також, російські окупаційні війська змінили тактику ведення наступальних операцій у районі Авдіївки. Російське військове командування застосує тактику малих мобільних груп для прориву оборони ЗСУ на цьому напрямку. Про це повідомив військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов.

Крім іншого, за місцем розташування російських окупантів у Донецьку вдень 29 січня було завдано удару. Місцеві колаборанти вже складають казку, що на об'єкті були цивільні, тоді як російські пропагандисти підтверджують удар по топ-окупантах. Серед двохсотих є офіцери, які командували наступом ЗС РФ на Авдіївку.

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війна в Україні Авдіївка війна Росії та України
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