"Ви всі загинете": експосол розповів, як Україну попереджали про вторгнення РФ

Велика Британія не була готова домовлятися з агресором Росією, якби РФ окупувала Київ, сказав Вадим Пристайко.

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Україну прямолінійно попереджали про вторгнення РФ / Колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, УНІАН

Перед початком повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року Лондон попереджав Київ, що війна з РФ буде. При цьому ніхто не вірив, що Україна виживе в цій війні. Про це розповів колишній посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю Радіо Свобода.

За його словами, Україну попереджали абсолютно прямолінійно: "Війна буде, ви повинні готуватися, ви не усвідомлюєте, наскільки це трагічно буде для вашого народу".

"Єдина специфіка полягала в тому, що люди не вірили, що ми виживемо в цій війні. Тобто на мене дивилися, знаєте, я сидів з вашими колегами, на мене дивилися як на такого хворого. Говорили, що, слухай, вибач, ти не розумієш, ви загинете. Ви всі загинете", - розповів дипломат.

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За його словами, він відповідав, що українці будуть битися до останнього.

"Ми будемо боротися до кінця. Вони кивали головою і так дивилися, як на хворих: "Симпатичні хлопці, але скоро загинуть", - додав експосол.

Пристайко також розповів, що Британія не була готова домовлятися з агресором Росією, якби РФ окупувала Київ.

"Британія не була готова. Напевно, одна з тих країн, які не були готові, це була Британія. Вони не готові були домовлятися, вони пропонували нам братися за зброю, вони надали цю зброю. Може, не все, що нам потрібно було, але вони дійсно були готові воювати й нам говорили, що потрібно воювати. Вони озвучували дуже простий аргумент: ми воювали, ми були єдиними, хто воював проти нацизму. Всі інші в Європі здалися, зокрема і французи", - поділився дипломат.

Як повідомляв Главред, Вадим Пристайко вважає, що Велика Британія є однією з країн, яка може направити в Україну свої збройні сили. За його словами, це відбудеться в разі "катастрофічного розвитку війни та продовження окупації".

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що в Кремлі немає планів на продовження війни в 2025 році, однак вони можуть бути скориговані за підсумками 2024 року.

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