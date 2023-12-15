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Мир "в обмін" на території і декілька років війни: Кулеба назвав позицію України

Андрій Ганчук
15 грудня 2023, 08:05
Україна багато років попереджала США і Європу про те, що такими, як були, відносини з Росією більше неможливі, і це виявилося правдою, сказав Дмитро Кулеба.
Кулеба, Україна
Україна прагне миру, але Путін хоче затяжної війни - Кулеба / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Більшість українців проти територіальних поступок агресору Росії і готові терпіти декілька років війни заради перемоги. Думка, згідно з якою можна домовитися з Москвою, помилкова, і на Заході повинні це розуміти, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

У своїй статті для Foreign Affairs він написав про те, що близько 80% українців не хочуть територіальних поступок на користь Росії. У Києва є чітке бачення того, як повинен виглядати мир.

"Жодна країна в світі не прагне до миру більше, ніж Україна. Ми не хочемо затяжної війни - це Путін її хоче. У нас є чітке бачення шляху до миру, викладене у формулі миру з десяти пунктів, яку запропонував президент Володимир Зеленський. І саме Україна платить найвищу ціну за цю війну", - сказав Кулеба.

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За його словами, українці готові терпіти декілька років війни заради перемоги. На Заході повинні розуміти, що не можна взаємодіяти з Росією так, як було раніше.

"Західні аналітики, які закликають Україну погодитися на негайне припинення вогню або невигідні умови, просто нехтують думками українців. Протягом багатьох років політики та експерти в Європі та Сполучених Штатах не слухали попередження українців про те, що ані дипломатія, ані "business as usual" з Росією більше не можливі. Тільки повномасштабне вторгнення, грандіозні руйнування і страждання змусили їх визнати, що Україна була права. Не треба знову потрапляти в цю пастку", - зазначив дипломат.

Дмитро Кулеба також підкреслив, що якщо Україна піде на територіальні поступки, Путін сприйме це як "винагороду за агресію". Це дорого обійдеться українській державі, західному світу і всій глобальній системі безпеки.

Нагадаємо, близько 80% українців проти територіальних поступок Росії, повідомляли за підсумками свого дослідження експерти Київського міжнародного інституту соціології (КМІС). Згідно з їхнім опитуванням, яке було проведено в період з 29 вересня по 9 жовтня, проти поступок більшість жителів усіх регіонів.

До слова, більшість жителів РФ за війну проти України і "хочуть перемовин", повідомили соціологи російського Левада-центр. Їхне опитування у листопаді показало, що близько 74% росіян підтримують бойові дії. Саму війну вони вважають "успішною".

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новини Росії Дмитро Кулеба війна Росії та України
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