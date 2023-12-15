Війна до 2025 року: в ГУР назвали головну мету окупантів РФ

Андрій Юсов повідомив про спроби РФ донести наративи про нібито безперспективність української боротьби.

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У Кремлі немає планів на продовження війни в 2025 році, проте вони можуть бути скориговані за підсумками 2024 року, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Є цитата глави розвідки Кирила Буданова, і вона полягає в тому, що зараз в Кремлі немає планів на продовження (війни – ред.) в 2025 році. Можливо, в 2024 році за підсумками вони можуть бути скориговані. У Кремлі бачать цифри і аналізують ситуацію. Може, в 2024-му, а може, в 2025-му економічна ситуація, тиск і результати санкціонованої політики набагато зростуть, і ряд деструктивних процесів в російській економіці вже запущений..., тому для них це небажаний сценарій", - сказав він в ефірі національного телемарафону.

Представник розвідки також підтвердив, що одним із завдань ворога є послаблення підтримки Києва з боку Заходу.

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"Так, один з важливих моментів проведення психологічно-інформаційних операцій і використання ситуації на лінії фронту в цих цілях з боку агресора – це ослаблення проукраїнської коаліції, підтримки України в світі", - зазначив Юсов.

Представник ГУР додав, що спроби ворога донести наративи про нібито безперспективність української боротьби проти агресора не працюють: міжнародна коаліція стійка і підтримка України триває.

Хто такий Андрій Юсов Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

Раніше експерт Валерій Клочок сказав, чи може гаряча фаза війни завершитися в 2024 році. Режим в РФ намагається зберегтися, але він розуміє свою катастрофічність.

Нагадаємо, Україну чекає важка зима в 2024 році. За останні місяці рівень військової допомоги значно знизився. Президент Зеленський закликає країни-партнери негайно надати необхідне озброєння та боєприпаси, враховуючи, що без цього рішення кількість жертв може значно зрости.

Як повідомляв Главред, Росія не тільки намагається захопити нові території в Україні, а й хоче підірвати міжнародну підтримку для України. За словами представника розвідки Міноборони Андрія Юсова, Кремль активно спрямовує зусилля на створення враження безнадійності українського опору і намагається затвердити "неможливість перемоги" для України.

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