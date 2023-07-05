Зеленський "вдарив" потужними санкціями по олігархам Путіна

Діяльність усіх фізосіб та юросіб, на якій ґрунтується здатність російського режиму тероризувати Україну, має бути заблокована, сказав Зеленський.

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Володимир Зеленський запровадив нові санкції / Колаж Главред, фото ОП, pixabay

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нові санкції проти 18 компаній. Вони пов'язані з російськими олігархами Михайлом Фрідманом, Петром Авеном і Германом Ханом.

"Новий санкційний крок нашої держави. Обмеження застосовані проти 18 юридичних осіб, пов'язаних з потенціалом держави-терориста. Підписав сьогодні відповідний указ", - розповів глава держави в Telegram.

Він зазначив, що діяльність усіх фізосіб та юросіб, на якій ґрунтується здатність російського режиму тероризувати Україну, має бути заблокована.

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Згідно з текстом указу, санкції були введені в тому числі проти ABH Holdings SA і ABH Ukraine Limited, які є акціонерами "Сенс банку" (раніше "Альфа-Банк"). Його власники - підсанкційні російські олігархи Фрідман, Авен і Косогов. Зараз банк в Україні планують націоналізувати.

Крім перерахованих вище компаній, під обмеження також потрапили:

Альфа Страхування Холдінгз Лімітед (Кіпр, М. Нікосія);

Ейбіейч Файненшл Лімітед (Кіпр, М. Нікосія);

Акціонерне товариство "АБ Холдинг" (Росія, Москва);

ТОВ "ЮНС-Холдинг" (Росія, Москва);

Акціонерне товариство "АльфаСтрахування" (Росія, Москва);

ТОВ "АС Фінанс" (Росія, Москва);

ТОВ "АС Холдинг" (Росія, Москва);

ТОВ "АльфаСтрахування-ОМС" (Росія, Москва);

ТОВ "АльфаСтрахування-ЖИТТЯ" (Росія, Москва);

Селін Лімітед (Seline Limited), Республіка Кіпр, М Нікосія;

Маслін Холдінгз Лімітед (Республіка Кіпр, М. Нікосія);

Фостар Лімітед (Кіпр, М. Нікосія);

Іексті Лтд (Кіпр, М Лімасол);

Вівіга Лімітед (Кіпр, М. Нікосія);

Фейрейкер Холдінгз Лімітед (Кіпр, М. Нікосія);

Альфа Кепітал Холдінгз Лімітед (Британські Віргінські острови, р.Род-Таун).

Санкції проти РФ

Раніше Володимир Зеленський ввів санкції РНБО проти двох сотень людей, пов'язаних з Російською Федерацією. Президент ввів санкції проти 199 громадян РФ і одного українця – колаборанта і зрадника Юрія Черничука, якого загарбники "призначили" новим "директором" Запорізької АЕС.

Також раніше Євросоюз ухвалив десятий пакет санкцій проти країни-агресора РФ. До "чорного списку" додали 121 фізичну та юридичну особу, в тому числі і тих, хто відповідальний за депортацію українських дітей.

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