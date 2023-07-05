Зеленський "вдарив" потужними санкціями по олігархам Путіна

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нові санкції проти 18 компаній. Вони пов'язані з російськими олігархами Михайлом Фрідманом, Петром Авеном і Германом Ханом.
"Новий санкційний крок нашої держави. Обмеження застосовані проти 18 юридичних осіб, пов'язаних з потенціалом держави-терориста. Підписав сьогодні відповідний указ", - розповів глава держави в Telegram.
Він зазначив, що діяльність усіх фізосіб та юросіб, на якій ґрунтується здатність російського режиму тероризувати Україну, має бути заблокована.
Згідно з текстом указу, санкції були введені в тому числі проти ABH Holdings SA і ABH Ukraine Limited, які є акціонерами "Сенс банку" (раніше "Альфа-Банк"). Його власники - підсанкційні російські олігархи Фрідман, Авен і Косогов. Зараз банк в Україні планують націоналізувати.
Крім перерахованих вище компаній, під обмеження також потрапили:
- Альфа Страхування Холдінгз Лімітед (Кіпр, М. Нікосія);
- Ейбіейч Файненшл Лімітед (Кіпр, М. Нікосія);
- Акціонерне товариство "АБ Холдинг" (Росія, Москва);
- ТОВ "ЮНС-Холдинг" (Росія, Москва);
- Акціонерне товариство "АльфаСтрахування" (Росія, Москва);
- ТОВ "АС Фінанс" (Росія, Москва);
- ТОВ "АС Холдинг" (Росія, Москва);
- ТОВ "АльфаСтрахування-ОМС" (Росія, Москва);
- ТОВ "АльфаСтрахування-ЖИТТЯ" (Росія, Москва);
- Селін Лімітед (Seline Limited), Республіка Кіпр, М Нікосія;
- Маслін Холдінгз Лімітед (Республіка Кіпр, М. Нікосія);
- Фостар Лімітед (Кіпр, М. Нікосія);
- Іексті Лтд (Кіпр, М Лімасол);
- Вівіга Лімітед (Кіпр, М. Нікосія);
- Фейрейкер Холдінгз Лімітед (Кіпр, М. Нікосія);
- Альфа Кепітал Холдінгз Лімітед (Британські Віргінські острови, р.Род-Таун).
Санкції проти РФ
Раніше Володимир Зеленський ввів санкції РНБО проти двох сотень людей, пов'язаних з Російською Федерацією. Президент ввів санкції проти 199 громадян РФ і одного українця – колаборанта і зрадника Юрія Черничука, якого загарбники "призначили" новим "директором" Запорізької АЕС.
Також раніше Євросоюз ухвалив десятий пакет санкцій проти країни-агресора РФ. До "чорного списку" додали 121 фізичну та юридичну особу, в тому числі і тих, хто відповідальний за депортацію українських дітей.
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