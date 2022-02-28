У війні з Росією стався перелом - глава Міноборони України

Олексій Резніков / Фото facebook.com/reznikovoleksii

Глава Міноборони України Олексій Резніков заявив, що у війні проти Росії стався перелом - "вона стала європейською, її нарешті усвідомили". Про це йдеться в заяві Рєзнікова вранці 28 лютого.

"96 годин опору. 4 доби перемоги, мужності, самовідданості та віри (...) Вчора стався справжній перелом. Війна стала європейською. Її нарешті усвідомили. Вже зараз пів Європи збирає, упаковує, везе нам зброю і засоби бронезахисту", - йдеться у зверненні, опублікованому в Facеbook.

Резніков додав, що коло держав, що надають реальну допомогу Україні, значно збільшилося.

"Європа вже надала тимчасовий притулок десяткам тисяч тих, кого ми хочемо зберегти найбільше – наших малюків та їхніх мам. Без всяких формальностей. Як своїм. Зараз на Заході у нас немає кордону. Але підтримка є і на півдні, і на Далекому Сході, і за Атлантикою. Все це - заслуга наших захисників і захисниць всього українського народу. Який відмовився коритися оскаженілому тирану. І який обов'язково переможе. Україна переможе! Слава Україні!", - заявив глава Міноборони.

Як повідомляв Главред, з 28 лютого почали діяти нові санкції Євросоюзу проти Росії через її вторгнення в Україну. Зокрема, із сьогоднішнього дня повітряний простір ЄС закрито для РФ.

Також заборонено будь-які операції з Центральним банком Росії. Зокрема, "заморожено" міжнародні валютні резерви РФ, які знаходяться в європейських банках. Станом на 18 лютого резерви склали 643,2 млрд. доларів.

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