Харків тримає оборону - відбили всі спроби наступу, у ворога великі втрати

У Харківської області за минулу ніч захисники змогли відбити всі спроби наступу російських військ, знищено багато ворожої техніки, Харків - під контролем України.

За словами голови Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синьогубов в ефірі телеканалу "Рада", всю ніч наші Збройні сили відбивали спроби наступу російських військ.

"Знищували колони (ворожої техніки-ред.) вже на підходах до позицій, але ще до того, як вони змогли розвернутися і нанести залпові артилерійські обстріли міста. Ми тримаємо місто повністю під своїм контролем", - сказав він.

Також зазначається, що вся броньована техніка ворога була знищена. Більше 20 диверсантів були заблоковані в приміщенні школи і були знищені повністю".

Голова обласної ВДА розповів, що був випадок, коли одному українському солдату здалися в полон 7 російських військових.

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"На допитах вони пояснювали, що вони 3 дні не їли, сплять в земляних окопах і не розуміють, що вони роблять на українській землі. Їм усім повідомили, що у них навчання, а після цього їм віддали наказ наступати на територію України. Вони підтверджують, що багато солдатів відмовляються йти вбивати", - сказав Синьогубов.

Голова облВДА підкреслив, що українська армія поповнюється людьми, захисники отримують нове оснащення і озброєння, також допомагає бізнес – зокрема, віддає авто, щоб допомагати нашим військовим, розгортатимуться кілька логістичних центрів, щоб розподіляти продукти.

Також він додав, що в регіоні є велика кількість диверсійних груп і є ризики їх настання, також є загиблі серед маленьких дітей, тому в області вирішили продовжити час комендантської години. Він діятиме з 15: 00 до 6: 00 1 березня.

Нагадаємо, бійці ЗСУ у Харкові знищили понад 20 диверсантів, яких заблокували в одній з місцевих шкіл.

Також раніше повідомлялося про те, що в Харкові беззбройні місцеві жителі дають відсіч російським окупантам, які намагаються захопити місто.

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