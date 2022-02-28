Гімн України перед танком РФ: мешканці окупованого Бердянська вийшли на акцію протесту

Бердянськ в Запорізькій області окупували російські військові. Про це стало відомо вранці 28 лютого.
Місто Бердянськ станом на 07:00 понеділка, 28 лютого, потрапило під окупацію російських військ.
Інформацію про це підтвердили "Українській правді" в Запорізькій ОДА.
Зазначається, що під окупацією Бердянський район. Ворожа техніка є в різних громадах.
Під час захоплення міста одна людина загинула, ще одна постраждала. За попередньою інформацією, це були охоронці підприємства "Бердянські жниварки".
У місті розформували Бердянський відділ поліції. Місцева влада відмовилась від співпраці з окупантами. Міський транспорт зупинився, при цьому частина комунальних служб працює.
Гімн України перед російськими танками
Мешканці Бердянська вийшли на протест. Як видно з оприлюдненого у соцмережах відео, декілька десятків місцевих мешканців вийшли на центральну вулицю міста і заспівали гімн України перед важкою технікою окупанта. Акція відбулася біля Бердянської міської ради
Раніше повідомлялося, що російські війська хочуть зайти у Херсон, використавши мирне населення як "живий щит". Для цього окупанти хочуть зібрати у селах місцевих жителів, прикриваючись гуманітарною місією.
Також повідомлялося, що смілива українка на Сумщині відмовилася показувати документи на блокпосту, який незаконно встановили окупанти, і морально знищила ворога.
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