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"Друга армія світу не змогла впоратися з Україною": Гіркін визнав провал Росії

9 липня 2022, 10:26

Терорист звинуватив у всьому командування російської армії.

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Гіркін визнав провал Росії у війні проти України / скріншот

Колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) констатував провал "спецоперації" Росії в Україні.

За його словами, окупанти за 4 місяці війни не змогли досягти бажаних результатів. Більше того, про подальші успіхи Росії у війні проти України мови не йде.

"Величезна Росія, у якої друга армія світу, не змогла впоратися з Україною за 4 місяці та перевела війну у формат статичного фронту. Володіючи величезними перевагами над Україною, ми нічого не змогли з нею зробити", - заявив Гіркін.

Він вважає, що у всьому винне військове керівництво РФ.

читайте також"Не знаю, як це коментувати": бредні Путіна про Україну обурили навіть Гіркіна"А що буде далі? Перейдемо до оборони? Будемо тепер повільно здавати те, що зайняли спочатку війни? Для того, щоб розгромити Україну, будуть потрібні не батальйони, будуть потрібні танкові корпуси", - обурюється Гіркін.

Раніше терорист різко висловився на адресу президента РФ Володимира Путіна і його оточення. Він в черговий раз нагадав, що Путіна оточує команда, яка провалила всі поставлені перед ними завдання у війні проти України.

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