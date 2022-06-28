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"Коли на Лондон?": Гіркін висміяв наполеонівські плани окупантів в Україні

28 червня 2022, 17:54

Терорист не сильно вірить в успіхи армії РФ і "ЛДНР" у війні.

гиркин, стрільців
Гіркін висміяв наполеонівські плани окупантів в Україні / скріншот

Колишній ватажок терористів "ДНР"Ігор Гіркін (Стрєлков) висловився про прогнози російських" експертів", які пророкують захоплення Харкова.

Він різко висловився про те, що окупанти готують наступ на Харків після падіння Лисичанська.

"Коли на Лондон? Лисичанськ ще не взято, а один "військовий експерт" вже анонсує "взяття Харкова", а інший - прославлений наш "Колонель Кассад" - так і зовсім прогнозує "серію воєн з НАТО" в "третіх країнах". Втім, всім їм як і раніше далеко до покійного "Баті" Захарченко: про взяття Лондона поки навіть не заїкаються, але загальний напрямок "військово-аналітичної думки" не може не радувати", - висловився терорист.

Раніше Гіркін заявив, що армії РФ і "ЛДНР" не можуть поповнити свіжими кадрами.

За його словами, окупаційні війська виснажені і намагаються дезертирувати або відмовитися від служби.

"У нас фактично відсутні стратегічні резерви для поповнення військ. Не секрет, що такі резерви зараз формуються, але тільки за рахунок тих частин, які протягом 2-4 місяців безперервно беруть участь у бойових діях", - заявив Гіркін.

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