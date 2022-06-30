"По Криму можуть "заліпити" ЗСУ": Гіркін не радить росіянам їхати на окупований півострів

Гіркін не радить росіянам їхати на окупований півострів/ скріншот, УНІАН

Колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) вважає, що військові об'єкти росіян на окупованому Криму можуть стати цілями для ЗСУ.

Він запевняє, що українські військові можуть завдати удару вже цього літа, тому росіянам потрібно шукати інше місце для відпочинку.

"Я припускаю, що Україна скоро почне завдавати ударів по Криму, але до чорноморського узбережжя вони навряд чи доберуться. Удари можливі де завгодно", - прогнозує терорист.

Гіркін підкреслив, що абсолютно впевнений в тому, що ЗСУ здатні вдарити по Криму.

читайте також"Коли на Лондон?": Гіркін висміяв наполеонівські плани окупантів в Україні"По Криму вже можуть "заліпити" цього літа. Можуть. Заліплять, не заліплять - не знаю", - підсумував він.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов відповів на заяву заступника секретаря РНБО РФ Дмитра Медведєва про те, що захоплений Крим нібито є територією Росії.

Секретар РНБО нагадав екс-президенту РФ, що Крим - українська територія і обов'язково буде деокупований.

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