"З ним може закінчитись вся Росія": Гіркін вирішив "навчити життя" Путіна і його банду

Гіркін вирішив "навчити життя" Путіна і його банду / скріншот

Колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) різко висловився на адресу президента РФ Володимира Путіна і його оточення.

Він в черговий раз нагадав, що Путіна оточує команда, яка провалила всі поставлені перед ними завдання у війні проти України.

За словами Гіркіна, в команді президента РФ "не тільки злодії на злодії", але вони провалили всі поставлені перед ними завдання у війні проти України.

"Розвідку провалили в мотлох: і політичну, і військову. Армія не може воювати нормально, бо нічим. ФСБ не може зловити злочинців, які тікають закордон натовпами... Урганта, який поливає Росію [фекаліями - неценз.] і закликає підтримувати Україну. Його навіть ніхто не намагається заарештувати. Це теж питання до ФСБ, до МВС, до прокуратури", - сказав він.

читайте такожГіркін волає через бездіяльність Путіна: "Пєсков і" фанерний " - балаболи, треба врізати по Банковій!"Гіркін впевнений, що після усунення Путіна, в Росії почнуться події, які будуть гірше війни.

"З ним також може закінчити вся країна. Перетворення РФ на Лівію, де воюють проти всіх більш ніж можливо. При чому з частковою іноземною окупацією, з повним остаточним розвалом країни і позбавленням навіть залишків незалежності", - заявив Гіркін.

Раніше Гіркін різко розкритикував главу російського МЗС Сергія Лаврова. В одній з останніх заяв Лавров назвав пріоритетом "спецоперації звільнення Донбасу", що не сильно сподобалося Гіркіну. У соцмережах колишній ватажок бойовиків "ДНР" побачив у цьому поганий знак для Росії у війні проти України.

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