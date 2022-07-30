ЗСУ "закрили" ще один міст у Херсоні: окупанти доставляли по ньому техніку

ЗСУ "закрили" ще один міст, по якому окупанти доставляли техніку під Херсон / Фото з супутника

Захисники України перекрили для окупантів ще один шлях відступу. ЗСУ завдали серйозних пошкоджень Антонівському залізничному мосту. Про це повідомили в Оперативному командуванні Південь.

"Результати вогневого контролю основних транспортних шляхів на окупованих територіях свідчать, що рух залізничним мостом через річку Дніпро неможливий", - йдеться у повідомленні.

Крім того, українська авіація завдала сім ударів по ворогу. Так, парами штурмовиків і винищувачем атаковані два скупчення ворожої сили і техніки в Херсонському і Снегиревском районах, також в Миколаївській області завдано удару по складу ворожих боєприпасів.

В ОК Південь також зазначили, що чотири пари українських вертольотів атакували скупчення ворожої сили й техніки в Снігурівському та Бериславському районах.

Опорний пункт і укріплені підземні укриття ворожих підрозділів також постраждали в Херсонській та Миколаївській областях відповідно.

"За результатами роботи наших ракетно-артилерійських підрозділів підтверджено вогневе ураження пункту управління батальйонної тактичної групи 34-ї окремої мотострілецької бригади рашистів у Брускинському", - повідомили в ОК Південь.

Удари по Антонівському мосту на Херсонщині

Сили оборони України у вівторок ввечері, 26 липня, завдали артилерійських ударів по Антонівському мосту в окупованому військами Росії Херсоні.

Представниця сил Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк зазначила, що міст став непридатним для використання адже українська артилерія спрацювала ювелірно і філігранно.

Як зазначили в британській розвідці, Антонівський міст дуже важливий для окупантів та є їхньою вразливістю, адже через нього відбувається поставка зброї загарбникам.

Самопроголошена "влада" Херсонщини перекрили рух Антонівським мостом. Місцевий колаборант Кирило Стремоусов істерично намагався пояснити удар по естакаді та сподівався на те, що контрнаступ ЗСУ нібито не відбудеться.

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