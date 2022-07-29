Фокус з Кримом не пройде: експерт пояснив, чи вдасться Кремлю змусити Захід визнати окупацію Херсону

Росія хоче повторити в Херсоні та інших окупованих територіях України кримський сценарій / УНИАН, Людмила Денисова, facebook.com

Проведення так званих референдумів Росією на окупованих після 24 лютого територіях — це спроба Кремля повторити кримський сценарій. Таке пояснення в інтерв'ю Главреду озвучив політичний аналітик інституту Євроатлантичного Співробітництва Володимир Горбач.

За його словами, за допомогою референдумів Путін та його оточення намагаються пов'язати захоплення територій із подіями восьмирічної давнини, аби російські обивателі сприйняли це як другу серію Кримської історії.

"Це навіть може включати плани щодо включення цих територій до складу Російської Федерації рішенням Федеральних Зборів тощо — так би мовити, територіальні надбання часів Путіна. Для Путіна як для людини, яка бачить себе у якомусь історичному вимірі, порівнює себе з Петром Першим чи з Катериною Другою, така спроба зрозуміла", - заявив Горбач.

У той же час завдання України - не допустити цього. За словами Горбача, Україна в жодному випадку не легітимізувати такого роду дії, а продовжувати бойові дії і під час проведення того, що вони називатимуть референдумом і після цього.

Експерт зазначив, що на відміну від 2014 року, колективний Захід поводиться принципово інакше і не готовий визнавати окупацію Росією українських територій.

"Крім політики санкцій, Захід надає Україні безпосередню збройну допомогу і це означає, що Захід не розраховує на те, що все якось зупиниться і відвойовувати території буде не потрібно і з ними будуть існувати мовчки, як з окупованим Кримом. Цього разу фокус з Кримом Путіну не вдасться — є усі ознаки того, що процес протидії, причому як української, так і західних партнерів, пішов не за сценарієм Кремля", - вважає Володимир Горбач.

За словами Горбача, Путін не може визнати свою поразку в Україні, і тому будь-який розвиток подій він проголошуватиме своєю перемогою. А оскільки зараз Росія контролюють південний коридор до Криму, узбережжя Азовського моря, Херсонщину, значну частину Харківщини, тож усе це вони можуть подавати як свою перемогу.

читайте такожУ Зеленського озвучили сумні наслідки деокупації Херсону для росіян"Україна не має припиняти бойових дій. Тобто треба повернути ці території у воєнний спосіб під свій контроль. Тоді впевненість чи віра звичайних росіян у військову удачу їхньої влади і, перш за все, Путіна будуть руйнуватися самі собою. Буде так, як в Афганістані, коли радянське керівництво проголошувало, що вони все контролюють, але приходили труни загиблих і родичі, земляки розуміли, що не все так, як їм розповідає влада. Це, насправді, серйозно підкошує довіру до влади і коли ерозія поглиблюється, політичний режим фактично втрачає можливість керувати власним населенням. Тому хороших виходів для Путіна із цієї ситуації немає — визнання своєї поразки в Україні фактично означатиме для нього політичну смерть", - резюмував Горбач.

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