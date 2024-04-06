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Прапор України замайорів на окупованій частині Херсонщини: в ЗСУ показали відео

Руслана Заклінська
6 квітня 2024, 18:35
Український прапор розмісили два безпілотники "DJI Mavic 3" за допомогою магніту.
Прапор України замайорів на окупованій частині Херсонщини: в ЗСУ показали відео
На окупованій частині Херсонщини замайорів прапор України / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Українські військові встановили прапор України на окупованому лівобережжі Дніпра. Прапор на окупованій території Херсонської області розмістив екіпаж БПЛА одного з підрозділів 124-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ. Про це повідомила пресслужба бригади.

"Ворог завжди повинен пам'ятати, що йому нічого робити на нашій землі, тож ми щодня йому нагадуємо про це "подарунками", а також й наочно", - зазначили військові у повідомленні.

Український прапор розмісили два безпілотники "DJI Mavic 3" за допомогою магніту. Керували дронами пілоти з позивними "Електронік", "Гітарист", "Скіп" та "Пірат".

відео дня

Дивіться відео - прапор України підняли на окупованій території Херсонщини:

Український прапор на окупованих територіях - подробиці

Нагадаємо, 30 березня військові з бригади "Сталевий кордон" Прикордонної служби підняли прапор України у трьох населених пунктах Харківської області біля кордону з РФ. Захисники ввійшли в населені пункти Шабельне, Піщане і Дігтярне, розташовані в "сірій зоні".

Також 23 лютого бійці з 35-ої окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського встановили новий прапор України в Кринках Херсонської області. Російські загарбники також невдало спробували встановити прапор РФ у цьому районі.

Як раніше повідомляв Главред, Збройні Сили України посилили плацдарм в Кринках, де морська піхота встановила ще один прапор України. Бійці з 35-ї окремої морської піхотної бригади продемонстрували високу ефективність у діях.

Що відомо про DJI Mavic 3?

DJI Mavic 3 – це передовий квадрокоптер із багатьма функціями та характеристиками, що дають змогу знімати високоякісні зображення та відео з повітря. Сьогодні він вважається одним із найпопулярніших і передових квадрокоптерів на ринку.

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прапор України український прапор Лівий берег Херсонська область
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