Прапор України замайорів на окупованій частині Херсонщини: в ЗСУ показали відео

Українські військові встановили прапор України на окупованому лівобережжі Дніпра. Прапор на окупованій території Херсонської області розмістив екіпаж БПЛА одного з підрозділів 124-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ. Про це повідомила пресслужба бригади.
"Ворог завжди повинен пам'ятати, що йому нічого робити на нашій землі, тож ми щодня йому нагадуємо про це "подарунками", а також й наочно", - зазначили військові у повідомленні.
Український прапор розмісили два безпілотники "DJI Mavic 3" за допомогою магніту. Керували дронами пілоти з позивними "Електронік", "Гітарист", "Скіп" та "Пірат".
Дивіться відео - прапор України підняли на окупованій території Херсонщини:
Український прапор на окупованих територіях - подробиці
Нагадаємо, 30 березня військові з бригади "Сталевий кордон" Прикордонної служби підняли прапор України у трьох населених пунктах Харківської області біля кордону з РФ. Захисники ввійшли в населені пункти Шабельне, Піщане і Дігтярне, розташовані в "сірій зоні".
Також 23 лютого бійці з 35-ої окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського встановили новий прапор України в Кринках Херсонської області. Російські загарбники також невдало спробували встановити прапор РФ у цьому районі.
Як раніше повідомляв Главред, Збройні Сили України посилили плацдарм в Кринках, де морська піхота встановила ще один прапор України. Бійці з 35-ї окремої морської піхотної бригади продемонстрували високу ефективність у діях.
Що відомо про DJI Mavic 3?
DJI Mavic 3 – це передовий квадрокоптер із багатьма функціями та характеристиками, що дають змогу знімати високоякісні зображення та відео з повітря. Сьогодні він вважається одним із найпопулярніших і передових квадрокоптерів на ринку.
Читайте також:
- Удар для роспропаганди: ЗСУ підняли український прапор в Кринках - Deepstate
- Український прапор у Кринках: у ЗСУ пояснили, що відбувається на фронті
- ДПСУ порвала російський прапор під час штурму окупантів: епічні кадри
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред