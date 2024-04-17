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Російські ДРГ заходять в Роботине: в ЗСУ розповіли, хто контролює село

Юрій Берендій
17 квітня 2024, 13:28
Офіцер ЗСУ зазначає, що деякі розвідувально-диверсійні групи РФ можуть зайти в селище Роботине, однак, як правило до ночі українські військові їх знищують.
Російські ДРГ заходять в Роботине: в ЗСУ розповіли, хто контролює село
У ЗСУ розповіли про ситуацію в Роботиному / Колаж Главред, фото: скріншот Міноборони РФ, 22 окрема механізована бригада

Російські ДРГ, які намагаються закріпитись у Роботиному Запорізькій області не доживають до настання ночі. Про це у ефірі телемарафону повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю 118 окремої механізованої бригади Дмитро Пелих.

Він відзначив, що в зоні відповідальності його бригади залишається високий рівень штурмових дій окупантів. Також інтенсивність ворожих артилерійських обстрілів залишається на високому рівні.

"Ворог не залишає спроб захопити Роботине. Їхні ДРГ-групи намагаються проникати в саме селище або точніше руїни, які від нього залишися, і закріпитися. Але, наразі така тактика ні до чого не приводить", - наголосив Пелих.

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Він підкреслив, що на території поблизу Роботиного неможливо закріпитися, і якщо ворог силами ДРГ заходить до селища, то утриматися може лише обмежений час. Диверсійно-розвідувальні групи не виживають до настання сутінок.

"Станом на сьогоднішній день повністю Роботине знаходиться на 100% під контролем Сил оборони України", - наголосив Пелих.

Що відомо про село Роботине?

Роботине - село в Токмацькій міській громаді Пологівського району Запорізької області України. Воно розташоване за 20 км від міста Токмак. Від початку березня 2022 року російські окупанти захопили населений пункт. У серпні 2023 року українські військові деокупували село під час контрнаступу. Запеклі бої за село тривають. Про це повідомляє Вікіпедія.

Наступ РФ на півдні - бої за Роботине

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за останні півтора місяця російські окупанти змінили свої позиції на північно-західних околицях Вербового Запорізької області, проте це не можна вважати значним просуванням. Є ймовірність, що ворожа армія намагатиметься оточити населений пункт Роботине. Про це повідомив лейтенант ЗСУ під псевдонімом Алекс.

За словами депутата Запорізької обласної ради Аскада Ашурбекова, російські війська намагаються прорвати лінію фронту в районі Роботиного.

Журналісти Forbes повідомляють, що під Роботине була перекинута нова піхотна бригада, яка прибула на позиції в критичний момент.

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війна в Україні Запорізька область Роботине
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