ЗСУ захопили під Києвом командний пост росіян "Красуха-4"/ Twitter Ukraine Weapons Tracker

Українські розвідники захопили під Києвом командний пост російських військ "Красуха-4".

Про захоплення російської техніки, яка заважала ЗСУ здійснювати радіотехнічну розвідку, повідомив у Facebook Андрій Шор із посиланням на Ukraine Weapons Tracker.

"Смачний трофей. (Ймовірно) командний пост 1РЛ257 "Красуха-4", призначений для придушення радарів AWACS та супутників радіотехнічної розвідки", – зазначив він.

У коментарях до допису у відповідь на запитання користувачів Шор зазначив, що подія сталася у районі Макарова на Київщині.

Комплекси 1РЛ257 "Красуха-4" призначені для прикриття військових сил і великих територій від радіолокаційного виявлення. Також їх застосовують для протидії літакам і БПЛА супротивника, які здійснюють розвідку.

Раніше повідомлялося, що пропаганда окупантів намагалася видати свою спалену техніку за українську. Пропагандисти оприлюднили повідомлення про нібито удари по ЗСУ якоюсь "високоточною зброєю", проілюструвавши його фотографією знищеної "української колони". Та на одній зі спалених вантажівок можна помітити букву Z.

Нагадаємо, Збройні сили України в 9-й раз розгромили окупантів РФ у Чорнобаївці. Вночі 23 березня внаслідок завданих ударів вибухнув боєкомплект противника. Військової техніки на захопленому аеродромі стало набагато менше, однак і та, яка була, значною мірою знищена в результаті розриву боєприпасів.

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