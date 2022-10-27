ЗСУ за дві години знищили дев'ятнадцять дронів-камікадзе Shahed-136 і одну ракету

За дві години ЗСУ збили 19 іранських "шахідів" / Фото Стратком ЗСУ

Російські окупанти продовжують атакувати Україну дронами-камікадзе іранського виробництва. З 22.00 по 24.00 26 жовтня було випущено понад два десятки "Shahed-136". 17 з них були знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України.

Ще два Shahed-136 знищили інші підрозділи Сил оборони України, повідомили в Telegram Повітряних сил ЗСУ.

П'ятнадцять "шахідів" знищені в Одеській області, три – в Миколаївській і один – у Вінницькій області.

"Високу ефективність бойової роботи показало озброєння, надане Україні західними партнерами. Дякую союзникам!", - йдеться у повідомленні.

Фото t.me/kpszsu

Крім того, в зоні відповідальності Повітряного командування "Схід" зенітним ракетним підрозділом знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Як відомо, Росія використовує іранські дрони-камікадзе Shahed-136 для атак мирних міст України. У ГУР Міноборони повідомили, що найближчим часом Тегеран відправить Москві безпілотники нового типу-Arash-2 і ракети класу "земля-земля".

Також повідомлялося, що Іран може передати Росії нові безпілотники Meraj-521, які презентували 19 жовтня.

Журналісти Reuters писали, що в Ірані не вважають, що, продаючи зброю РФ, вони стають співучасниками злочинів проти України. Як заявили іранські інформатори видання, те, де застосовують цю зброю – це не питання продавця. Також інформатор підкреслив, що нібито Іран не стає на чиюсь сторону у війні, а хоче "покласти край кризі дипломатичним шляхом". У Тегерані вважають, нібито своїми поставками зброї Росії вони не порушують резолюції Ради Безпеки ООН від 2015 року.

Тим часом українські військові ліквідували 10 іранських інструкторів, які причетні до ударів "шахідами" по наших містах. Вони навчали російських окупантів запускати дрони і безпосередньо відстежували їх.

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