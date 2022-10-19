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"Росіяни вбили наших друзів": близькі розповіли про пару, яка загинула в Києві через удар дронами

19 жовтня 2022, 23:30

У Віки і Богдана були дуже хороші стосунки, вони були командою, весь час підтримували один одного, кажуть друзі.

Вибух у Києві
Вибух у Києві / Кирило Тимошенко, Анна Петрукова Facebook

17 жовтня через обстріл російськими військами у центрі Києва загинуло 5 осіб. Серед них молоде подружжя Вікторія та Богдан Замченко.

Вони були родом з Рівненської області. Віка була на шостому місяці вагітності, працювала сомельє, її чоловік був IT-фахівцем.

По Києву було випущено 28 іранських дронів-камікадзе, більшість з них були збиті, але п'ять "Шахедів" влучили в ціль.

Один з дронів врізався в старовинний 4-поверховий будинок. В результаті вибуху половина будівлі повністю впала, жителі залишилися під завалами. Серед загиблих виявилися Вікторія та Богдан Замченко.

"Ми листувалися з Вікою того ранку. Вона повідомила, що вони сидять у коридорі. Казала, що вийти з дому не можуть, бо поруч горить будівля. Писала, що тепер точно вже треба їхати з Києва, повертатися до Рівного. А потім зв'язок з нею пропав. Ми цілий день намагалися з нею зв'язатися, поки не стало відомо, що вони загинули", - розповідає її подруга Анна Петрукова, передає Обозреватель.

Подруга сім'ї розповіла, що вони разом вчилися в школі, а десять років тому стали жити разом.

Цю квартиру на Жилянській сім'я орендувала майже три роки. Віка була на шостому місяці вагітності, це була перша і дуже бажана дитина.

"У Віки і Богдана були дуже хороші відносини, вони були командою, весь час підтримували один одного. У них були плани на життя. Віка любила свою роботу сомельє, дуже хотіла бути мамою і реалізувати себе як жінка. Вони мали намір придбати свою квартиру", - розповідає Ганна.

Загибла Вікторія навчалися разом у Рівненському державному гуманітарному університеті, на психолого-природничому факультеті. Подруга каже, що Віка була найкращою студенткою на потоці.

"Віка мала дуже розвинений інтелект, вона була допитливою, відкритою до нових знань і дуже цілеспрямованою. Вона була переконана, що якщо ми чогось хочемо досягти, то повинні викладатися на всі 100%. Я пам'ятаю, коли вона вчилася на сомельє, то у неї на столі лежала "Історія Європи". Я її запитала, чому історія? Вона спокійно відповіла, що їй потрібно знати, як війни впливають на виноградники Європи", - каже дівчина.

В її квартирі на стіні висіли карти, де були вказані регіони з виноградниками. Вона знала, де який клімат, розбиралася в сортах винограду. Вона багато читала. І коли ми з нею навіть обговорювали духи або книги, вона завжди знала людей, які за цим стояли.

"При цьому вона ніколи не була категорична в своїх судженнях, але якщо приходила до якого-небудь судження, то не була голослівною, під цим завжди була основа. Вона взагалі була дуже талановита у всьому, за що бралася", – згадує Анна.

Вбивство пари в Києві

У дівчини було своє кредо - не відсиджувати години на роботі, а займатися улюбленою справою і бути потрібною.

"Коли оголосили набір сомельє в GoodWine, вона подала туди своє резюме і дуже нервувала, переживала, оскільки завжди критично ставилася до себе. А коли її прийняли, то дуже раділа. GoodWine був місцем її щастя. Робота не була легкою, але вона від неї кайфувала. Вона любила там усіх. І завжди відгукувалася тільки добре про команду", - згадує ще одна подруга загиблої Катя Цап.

Катя згадує, що познайомилася з Вікою ще в 2011 році і з тих пір їх дружба тільки зміцнювалася. Незважаючи на свою зовнішню крихкість, Вікторія мала дуже сильний характер.

"Вона декламувала вірші, писала прозу. Вона ставила собі цілі і впевнено йшла до них. Постійно вивчала щось нове. Причому не поверхово, а досконально. Наприклад, раніше вона не дружила з географією, але коли зайнялася вивченням історії вина і місць, де вирощують виноград, то вивчила і географію, вона постійно розширювала свої знання, вивчала англійську", - говорить Катя.

З початком повномасштабної війни Віка і Богдан приїжджали в рідне місто. Катя надала їм свою квартиру, щоб вони могли там жити. Але потім пара таки прийняла рішення повернутися до Києва.

"Росіяни вбили наших друзів. Це шок, лють, безвихідь. Неймовірна порожнеча всередині. Я більше не почую голос Вікі, не обійму її", – переживає Катя.

Всього в будинку на Жилянській загинули п'ятеро людей. Тіло останнього загиблого рятувальники знайшли у вівторок, 18 жовтня.

Атака Києва дронами з Ірану

Вранці, 17 жовтня у Києві прогриміли вибухи. Перед "прильотом" в області були помічені дрони-камікадзе моделей Shahed, які летіли в напрямку столиці. Перед цим в Україні була оголошена повітряна тривога.

За словами мера столиці Віталія Кличка, вранці в бік Києва летіли 28 дронів. Більшість з них були збиті. Один з дронів вдарив по житловому будинку в Шевченківському районі столиці.

Президент Володимир Зеленський відреагував на атаку дронів і розповів, що ворог не дає спокою і вдень, і вночі. Як зазначив український гарант, ворог може вдарити по українських містах, але наш народ зламати не вдасться. Окупантів чекає лише справедливе покарання і осуд майбутніх поколінь. А Україну - перемога.

Посольство США в Україні назвало ранкові атаки на Київ дронами-камікадзе "відчайдушними і ганебними". У дипломатичному відомстві також запевнили, що Сполучені Штати завжди будуть підтримувати незламний український народ.

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