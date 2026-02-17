Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

На Україну насувається новий циклон: де вируватимуть снігопади та сильний вітер

Інна Ковенько
17 лютого 2026, 11:38
144
В Україні вночі 18 лютого очікується  від 5 до 9 градусів морозу, у північних областях - від -10 до -15 градусів.
На Україну насувається новий циклон: де вируватимуть снігопади та сильний вітер
Прогноз погоди в Україні на 18 лютого/ Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Якою буде погода 18 лютого
  • Коли температура повітря опуститься до -15 градусів
  • Коли в Україні потеплішає

У середу, 18 лютого, територією країни пройде південний циклон. Його траєкторія цього разу пролягатиме трохи південніше, тому захід і північ країни відчують удар, але не найсильніший.

У центральних областях прогнозують найскладнішу ситуацію: сніг, мокрий сніг, дощ, ожеледь та сильний північно-східний вітер. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

відео дня

За словами синоптикині, у східних областях прогнозують дощ, на півдні очікуються сильні опади, місцями мокрий сніг. В Одеській області можливий штормовий вітер та налипання мокрого снігу.

Погода в Україні 18 лютого

У середу, 18 лютого, температура повітря в різних регіонах буде суттєво відрізнятися. Вночі синоптики пронозують від 5 до 9 градусів морозу, у північних областях - від -10 до -15 градусів.

Завтра протягом дня очікується 2-7 градусів морозу, на півдні, південному сході та Закарпатті стовпчики термометра показуватимуть від 0 до +3 градусів, у Криму очікується +5…+10 градусів.

Погода в Києві 17 лютого

У Києві найближчої ночі температура знизиться до -12 градусів, вдень - до -8 градусів. Сніг у столиці очікується у другій половині дня четверга, 19 лютого. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах.

Коли буде потепління

За прогнозом, слабкі та помірні морози збережуться ще кілька днів, а стійке потепління з переходом до відлиги очікується з 22-23 лютого.

На Україну насувається новий циклон: де вируватимуть снігопади та сильний вітер
18 лютого Україну накриє новий циклон/ Фото: Наталка Діденко

Погода в Україні впродовж тижня

Синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що в Україні найближчими днями пануватиме нестійка та волога погода з відчутними коливаннями температури та атмосферного тиску.

За його словами, очікується розвиток циклонічної діяльності та стійкі повітряні потоки південно-західного напрямку.

"У зв'язку з цим, в нашій країні встановиться відносно тепла та водночас нестійка погода. Пройдуть опади різної інтенсивності у вигляді снігу та дощу, атмосферний тиск і температурний фон проявлятимуть відчутні коливання", - зауважив він.

Погода - останні новини

Як писав Главред, погода в Тернопільській області у вівторок, 17 лютого, буде хмарною, але з проясненнями. Істотних опадів не очікується. За словами синоптиків, завтра вітер буде північно-східного напрямку, 2-7 м/с. Температура повітря вночі в області становитиме -8...-13 градусів, а вдень підніметься до -2...-7 градусів.

Цього тижня Житомирська область знову опиниться у владі зимових температур і періодичних снігопадів. За прогнозом обласного гідрометцентру, з 17 по 20 лютого регіон очікують морози від 0° до –18° і складні умови на дорогах.

На Полтавщині сьогодні буде хмарно з проясненнями. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. У Полтаві очікується вночі від 7 до 9 градусів морозу, а вдень в межах 2-4 градусів морозу. По області вночі температура коливатиметься в межах 6-11 градусів морозу, вдень - 1-6 градусів морозу.

Наталия Диденко инфографика
Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Читайте також:

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

прогноз погоди Наталія Діденко Погода в Україні
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росіяни атакували дроном енергетиків Слов'янської ТЕС, є загиблі - деталі

Росіяни атакували дроном енергетиків Слов'янської ТЕС, є загиблі - деталі

12:45Україна
В армії РФ проблеми на фронті, втрати різко зросли на 50% - що сталося

В армії РФ проблеми на фронті, втрати різко зросли на 50% - що сталося

11:46Фронт
Графіки відключень світла зміняться в кращу сторону: обнадійливий прогноз

Графіки відключень світла зміняться в кращу сторону: обнадійливий прогноз

10:57Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на сьогодні 17 лютого: Дівам - гарні новини, Левам - розчарування

Гороскоп на сьогодні 17 лютого: Дівам - гарні новини, Левам - розчарування

В Україні - масштабна тривога, РФ атакує ракетами: які міста під загрозою

В Україні - масштабна тривога, РФ атакує ракетами: які міста під загрозою

Долар та євро рвучко стрибнули вгору: новий курс валют на 17 лютого

Долар та євро рвучко стрибнули вгору: новий курс валют на 17 лютого

П’ять знаків зодіаку вступають в еру багатства: кому судилося озолотитися

П’ять знаків зодіаку вступають в еру багатства: кому судилося озолотитися

Ситуація змінилася: в Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 17 лютого

Ситуація змінилася: в Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 17 лютого

Останні новини

12:45

Росіяни атакували дроном енергетиків Слов'янської ТЕС, є загиблі - деталі

12:23

Чорні кола, запалі щоки: залежний чоловік Тодоренко потрапив у поле зору нарколога

12:23

Колишня стюардеса назвала найгірші місця в літаку: що з ними не так

12:19

Томати витягуються ще до висадки: названо помилку, яку роблять майже всі

12:18

Вимовить далеко не кожен: які слова найдовші в українській мові

Війна може завершитися раптово: Рейтерович - про результати Мюнхенської конференції з безпекиВійна може завершитися раптово: Рейтерович - про результати Мюнхенської конференції з безпеки
12:17

"Він рятував мене": Аліна Гросу показала таємного чоловіка-росіянина

12:02

Відкрилася правда про війну між Ротару і Пугачовою: "Твердо стояла"

12:02

Орхідея скинула квіти: що робити далі та як змусити її зацвісти знову

11:57

Гороскоп Таро на завтра, 18 лютого: Овнам - слухати інтуїцію, Тельцям - рішення

Реклама
11:46

В армії РФ проблеми на фронті, втрати різко зросли на 50% - що сталося

11:38

На Україну насувається новий циклон: де вируватимуть снігопади та сильний вітер

11:05

Чому очі кішок світяться в темряві, а у людей ні: що їм це дає

11:04

Старша дочка Єфросиніної стала її копією: ведуча поділилася рідкісним фото

11:00

Де зараз Галина Безрук: як живе зрадниця України і зірка "Будиночка на щастя"

10:57

Графіки відключень світла зміняться в кращу сторону: обнадійливий прогноз

10:48

Китайський гороскоп на завтра 18 лютого: Тиграм - скандали, Півням - неприємності

10:35

Заметіль, ожеледь і морози: Одеську область накриють два циклони поспіль

10:14

Великий піст 2026: чи можна їсти солодке і що категорично не можна

10:11

Дантес вперше розповів про особисте життя на тлі чуток про розрив з Кацуріною

10:06

Через атаки РФ Укрзалізниця змінює рух поїздів: що треба знати пасажирам

Реклама
10:05

Руйнування надзвичайно серйозні: росіяни атакували енергетику Одеси

09:57

"Прильоти" на 18 локаціях: як Україна відбила масований удар РФ по енергетиці та будинкахФото

09:47

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 17 лютого (оновлюється)

09:29

Гороскоп на завтра 18 лютого: Терезам - несподіванка, Козорогам - витрати

09:23

Путіністка Лоліта знову потрапила під удар в РФ - що сталося

09:16

Перед переговорами в Женеві Трамп зробив важливу заяву про Україну

09:03

ЗСУ звільнили понад 200 квадратних кілометрів територій: ЗМІ повідомили деталі

08:40

Німеччина більше не може постачати ракети ППО для України: в чому причина

08:30

Відключення світла в Україні - графіки на 17 лютого (оновлюється)

08:28

Масштабна пожежа, небо у вогні, аеропорти закрили: РФ масовано атакували дрони

08:18

Карта Deep State онлайн за 17 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:10

Як Китай хоче відірвати Європу від СШАПогляд

07:02

РФ атакувала Одесу дронами: пошкоджено будинки та інфраструктуру, є постраждаліФото

06:39

В Україні - масштабна тривога, РФ атакує ракетами: які міста під загрозою

06:10

Переговорний тупік: що буде даліПогляд

05:50

"Травма на все життя": путініст Кіркоров довів відомого українського ведучого

05:21

Як купити джинси без примірки: простий перевірений лайфхак

04:41

Лише псують життя: від яких звичок із СРСР слід терміново відмовитися

04:00

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні жінки з кішкою за 19 с

03:32

США дали сигнал Європі: що конференція у Мюнхені змінить для України та світу

Реклама
03:00

П’ять знаків зодіаку вступають в еру багатства: кому судилося озолотитися

02:35

Як візуально розширити маленьку ванну за допомогою плитки

01:30

У Alyona Alyona проблеми зі здоров'ям - що відбувається із зіркою

01:25

"ТУшки" вже в повітрі, Росія готує удар по Україні: коли очікувати пуски ракет

01:02

Laud розповів про свою вроджену патологію: "Тут кістка"

01:02

Заморожене не означає вічне: скільки реально "живе" м’ясо після заморозкиВідео

00:28

Ведуча 1+1 вперше повністю показала чоловіка

00:00

Вівторок за сценарієм графіків: коли не буде світла у Дніпрі та області 17 лютого

16 лютого, понеділок
23:30

Опинився під крапельницею: що "заливає" в себе Цимбалюк перед виступами

23:01

"Війна може закінчитися раптово": українцям назвали можливі часові рамки

Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження, кумЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочки
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти