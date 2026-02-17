На Україну насувається новий циклон: де вируватимуть снігопади та сильний вітер

В Україні вночі 18 лютого очікується від 5 до 9 градусів морозу, у північних областях - від -10 до -15 градусів.

https://glavred.net/synoptic/na-ukrainu-nadvigaetsya-novyy-ciklon-gde-budut-bushevat-snegopady-i-silnyy-veter-10741451.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні на 18 лютого/ Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Якою буде погода 18 лютого

Коли температура повітря опуститься до -15 градусів

Коли в Україні потеплішає

У середу, 18 лютого, територією країни пройде південний циклон. Його траєкторія цього разу пролягатиме трохи південніше, тому захід і північ країни відчують удар, але не найсильніший.

У центральних областях прогнозують найскладнішу ситуацію: сніг, мокрий сніг, дощ, ожеледь та сильний північно-східний вітер. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

відео дня

За словами синоптикині, у східних областях прогнозують дощ, на півдні очікуються сильні опади, місцями мокрий сніг. В Одеській області можливий штормовий вітер та налипання мокрого снігу.

Погода в Україні 18 лютого

У середу, 18 лютого, температура повітря в різних регіонах буде суттєво відрізнятися. Вночі синоптики пронозують від 5 до 9 градусів морозу, у північних областях - від -10 до -15 градусів.

Завтра протягом дня очікується 2-7 градусів морозу, на півдні, південному сході та Закарпатті стовпчики термометра показуватимуть від 0 до +3 градусів, у Криму очікується +5…+10 градусів.

Погода в Києві 17 лютого

У Києві найближчої ночі температура знизиться до -12 градусів, вдень - до -8 градусів. Сніг у столиці очікується у другій половині дня четверга, 19 лютого. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах.

Коли буде потепління

За прогнозом, слабкі та помірні морози збережуться ще кілька днів, а стійке потепління з переходом до відлиги очікується з 22-23 лютого.

18 лютого Україну накриє новий циклон/ Фото: Наталка Діденко

Погода в Україні впродовж тижня

Синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що в Україні найближчими днями пануватиме нестійка та волога погода з відчутними коливаннями температури та атмосферного тиску.

За його словами, очікується розвиток циклонічної діяльності та стійкі повітряні потоки південно-західного напрямку.

"У зв'язку з цим, в нашій країні встановиться відносно тепла та водночас нестійка погода. Пройдуть опади різної інтенсивності у вигляді снігу та дощу, атмосферний тиск і температурний фон проявлятимуть відчутні коливання", - зауважив він.

Погода - останні новини

Як писав Главред, погода в Тернопільській області у вівторок, 17 лютого, буде хмарною, але з проясненнями. Істотних опадів не очікується. За словами синоптиків, завтра вітер буде північно-східного напрямку, 2-7 м/с. Температура повітря вночі в області становитиме -8...-13 градусів, а вдень підніметься до -2...-7 градусів.

Цього тижня Житомирська область знову опиниться у владі зимових температур і періодичних снігопадів. За прогнозом обласного гідрометцентру, з 17 по 20 лютого регіон очікують морози від 0° до –18° і складні умови на дорогах.

На Полтавщині сьогодні буде хмарно з проясненнями. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. У Полтаві очікується вночі від 7 до 9 градусів морозу, а вдень в межах 2-4 градусів морозу. По області вночі температура коливатиметься в межах 6-11 градусів морозу, вдень - 1-6 градусів морозу.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Читайте також:

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред