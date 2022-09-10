ЗСУ звільняють населені пункти на двох напрямках: Генштаб про контрнаступ

ЗСУ контратакують на двох напрямках / Reuters

Українські війська продовжують наступальні дії на Харківському і Південнобузькому напрямках і звільнили ряд населених пунктів.

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України, опублікованому в Facebook.

"Триває звільнення населених пунктів, тимчасово захоплених російськими окупантами в Харківській області та Південнобузькому напрямку. З міркувань безпеки наших військовослужбовців, офіційна інформація буде надана пізніше", - вказується в повідомленні.

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Крім того, в Генштабі додали, що російські окупанти в той же час зосереджують зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених територій і зриві наступу українських військ.

Наступ ЗСУ на Харківщині

Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті проходили бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.

Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.

Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.

Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.

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