Паніка в "ДНР": Пушилін драпонув з Донецька через наступ ЗСУ

Серед ватажків "ДНР" поширюються панічні настрої.
Ватажок терористичної "Донецької народної республіки" Денис Пушилін втік з Донбасу, побоюючись стрімкого наступу Збройних сил України.
Ставленик російських окупантів, найімовірніше, перебуває на території Росії. Про це повідомляє Канал 24 з посиланням на власне джерело в українській розвідці.
Серед ватажків "ДНР" поширюються панічні настрої через те, що в псевдореспубліці не залишилося чоловіків, яких вдалося б мобілізувати. Переважна більшість людей призовного віку з псевдореспубліки вже відправили на війну.
Відзначається, що українська сторона поки ніяк не коментувала відомості джерела в розвідці.
Наступ ЗСУ
Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті проходили бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.
Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.
Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.
Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.
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