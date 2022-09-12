Потужний удар ЗСУ на півдні: знищено десятки окупантів разом з технікою та складом БК

ЗСУ вдарили по окупантам на півдні / Макс Левін

Ударом Збройних сили України на південних рубежах було знищено склад боєприпасів у Каховці Херсонської області.

Крім того, також ліквідовано район зосередження ворожого озброєння і техніки, станція РЕБ, жива сила російських окупантів разом з технікою, повідомляє Оперативне командування Південь.

При цьому авіацією ЗСУ завдано 3 удари, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 270 вогневих завдань, пов'язаних зі знищенням району зосередження ворожого озброєння і техніки, станції радіоелектронної боротьби та двох складів боєприпасів

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"Не маючи успіхів на суші, протягом бойового дня ворог завдав 19 авіаційних ударів вздовж лінії зіткнення", - уточнили українські захисники.

В ОК Південь додали, що ворог за минулий день втратив 40 осіб убитими, 4 танки і ще 4 одиниці броньованої техніки, 3 самохідних гаубиці Мста, а також склад боєприпасів в Каховці.

Раніше повідомлялося про те, що українська авіація знищила живу силу ворога, а підрозділи протиповітряної оборони "приземлили" російські літаки.

Зокрема, було знищено кілька російських літаків, збита ракета і вертоліт.

Нагадаємо, раніше українські військові знищили 80 росіян, 3 склади ворожих боєприпасів, військову техніку та озброєння загарбників на південному напрямку.

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