Над Ізюмом нависла загроза, а ЗСУ почали наступати на ще одному напрямку - Арестович

Арестович розповів про успіхи ЗСУ / Колаж УНІАН, Reuters

Бійці ЗСУ отримали унікальну можливість обстрілювати війська РФ в Ізюмі Харківської області та на Донецькому напрямку, йдеться в заяві радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі Фейгін LIVE.

"В одному місті, назву якого ми не називаємо, трапилася біда з російськими військами. Велика біда. Це ще не все. Біда така з ними сталася, що вони сильно втікали на схід, навіть ще східніше. Зовсім за місто втекли. Але російське командування намагається покращити становище, перекидає резерви, але на них там чекає маса сюрпризів. Але частина з них вже в полоні", - зазначив Арестович.

За його словами, над Ізюмом нависла дуже серйозна загроза. Також ЗСУ тепер дострілюють до Куп'янська. А це основна артерія забезпечення угруповання противника біля Ізюма і всього північно-східного угруповання на Донецькому напрямку.

"Все, що наступало на Слов'янськ і Краматорськ. Це грандіозна проблема для них (росіян – ред.). Сам факт, що ми поставимо під вогневий контроль, це величезна проблема", – додав радник Офісу президента.

Він також сказав, що головною новиною сьогоднішнього дня є те, що відкрився другий оперативний напрямок для наступу українських сил.

"З'явився новий напрямок, де будуть різні цікаві речі, де будуть звільнятися міста і села", - сказав Арестович.

Що відомо про успіхи ЗСУ

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області в результаті контрнаступальних дій бійці Збройних сил України звільнили населений пункт Озерне недалеко від Слов'янська.

Успішними контрнаступальними діями відзначилися бійці стрілецького батальйону Національної гвардії спільно з 63 батальйоном 103-ї бригади територіальної оборони.

"Ми показали Росгвардії, куди їм потрібно йти і за яким кораблем. Визволяємо нашу землю клаптик за клаптиком, село за селом. За нами перемога. Слава Україні!",- заявили українські військові в опублікованому зверненні.

Крім того, в неділю вранці, 4 вересня, бійці Збройних сил України підняли синьо-жовтий прапор над селищем міського типу Високопілля у Бериславському районі Херсонської області.

Населений пункт знаходиться на північному сході Херсонщини і перейшов під контроль українських захисників. Інформацію про це підтвердили в прес-службі бригади імені Івана Богуна.

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