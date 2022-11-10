ЗСУ ведуть потужне просування по всьому фронту на півдні України: оновлена карта

ЗСУ / Reuters, 10-та гірсько-штурмова бригада

На півдні України українські війська ведуть зачистку та продовжують просування.

За даними DeepStateMAP, під контроль ЗСУ переходять населені пункти Херсонської та Миколаївської областей.

Херсонська область

За даними карти бойових дій, українські бійці просунулися і зайшли в Олександрівку, Станіслав, Правдине, Солдатське, Миролюбівку, Грозове, Костромку, щасливе, Степове, Чкалове, Вишневе.

У так звану "сіру зону" перейшли Широка Балка, Опитне, Молодецьке, Надеждівка, Знам'янка, Дмитренко, Костомарове, Чарівне, Красносільське, Максима Горького, Стариця, Нова Кубань, Кошара, Паришево і Клапая.

Миколаївська область

ЗСУ змогли зайняти Василівку, Павлівку та Евгенівку.

У так звану "сіру зону" перейшли Безіменне, Івано-Кепине, Юр'ївка, Афанасьївка, Нововасилівка і Тамарино.

На інших ділянках фронту поки без змін.

Виведення військ РФ з Херсонської області

Міністр оборони окупантів Росії Сергій Шойгу 9 листопада оголосив про виведення російської армії з правобережної частини захопленої Херсонської області. В тому числі, і з окупованого Херсона.

Таке рішення було озвучено після доповіді командувача військами ворога в Україні Сергія Суровікіна, який сказав, що Москва більше не може постачати своє угруповання в цій частині регіону.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що українські війська на Херсонському напрямку зруйнували шляхи логістики та порушили систему управління підрозділами РФ.

У ворога не залишалося інших можливостей, окрім як втекти. Однак поки що ЗСУ не можуть ні підтвердити, ні спростувати вихід окупантів з Херсона.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що ЗСУ продовжують наступ і звільняють всі свої території. Робота йде і по Херсону з Херсонською областю. Плани народжуються у вузькому колі і виконуються в тиші.

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