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Швидкий наступ на Херсонщині: ЗСУ звільнили ще чотири села на півдні

10 листопада 2022, 17:23

Загалом лише за поточний день повідомлялося про звільнення уже шести населених пунктів півдня України.

Херсонская область
ЗСУ звільнили ще чотири населені пункти на півдні/ скрін

Українські військові у четвер, 10 листопада, звільнили на півдні нашої держави ще чотири населені пункти.

У мережі з’явилося відео, як захисники України встановлюють прапор у селі Станіслав, що розташоване у Херсонському районі Херсонської області. І поки військовий чіпляє прапор, місцеві жителі, які тривалий час перебували під російською окупацією, співають гімн України.

Також стало відомо, що українські воїни деокупували села Бобровий Кут (Херсонська область), Євгенівка і Павлівка (обидва – Миколаївська область на межі з Херсонською).

Відео з цих звільнених населених пунктів також з’явилися у мережі.

"Доповідаю. 10 листопада два населені пункти – Бобровий Кут та Євгенівка – взято під контроль Сил спеціальних операцій Збройних сил України", – говорить на одному з відеороликів український воїн.

Захисники України продовжують просування до Херсона.

Село Станислав Херсонской области
скрін
Село Павловка Херсонской области
скрін

Вихід російських окупантів з Херсону

Раніше Глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Штати фіксують перші ознаки відступу російських військ з Херсона. Однак, за його словами, виведення військ, які налічують близько 20-30 тисяч осіб, може затягнутися на дні або навіть тижні.

Водночас колишній командувач британською армією Річард Даннатт зазначив, що відступ російських окупантів з Херсона стане стратегічно серйозним кроком назад для Росії. Однак з тактичної точки зору це може бути в інтересах РФ.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові потребують інформаційної тиші під час наступу на Херсонщині, щоб кожен наступний крок захисників України залишався невідомим ворогу.

10 листопада стало відомо, що українські військові звільнили ще два села у Херсонській області. Зокрема, вони деокупували Киселівку, яка розташована за 15 кілометрів від Херсона, а також село Борозенське.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що країна-агресорка Росія зараз перебуває під тиском, відступ окупантів з Херсона стане ще однією перемогою України.

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