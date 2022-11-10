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ЗСУ просуваються на Херсонщині: ворог переміщує сили, частина військ ще на Правобережжі-ОК Південь

10 листопада 2022, 14:47

ЗСУ продовжують наступати на півдні – лінія фронту змінюється під натиском наших військ, сказала представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

ЗСУ, війська РФ
ЗСУ не розголошують умови та напрямки свого наступу-Гуменюк / Колаж ОК Південь, УНІАН

Сили оборони України продовжують наступальну операцію у Херсонської області і просуваються вперед. Війська РФ переміщують озброєння, техніку і підрозділи в регіоні. На правобережжі ще залишаються деякі частини ворожих сил. Про це заявила речниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом вона розповіла про те, що ЗСУ стежать за діями російської окупаційної армії на Херсонщині. Противник проводить маневри - йде переміщення озброєнь, техніки та підрозділів. Частина сил ворога залишається на правобережжі.

"Ми спостерігаємо за маневрами ворога. Дійсно, вони відбуваються в певній частині. Вони (війська РФ) переміщують озброєння, техніку і підрозділи, але при цьому ще залишаються сили і на правому березі. У будь-якому випадку триває операція, умови і напрямки якої ми не розголошуємо, а робимо свою роботу", - пояснила ситуацію Гуменюк.

За словами представниці ОК Південь, у ході військової операції під тиском ЗСУ лінія фронту змінюється, проте "коментувати її поки що недоречно".

Також Наталія Гуменюк підкреслила, що інформація зі звільнення Снігурівки Миколаївської області (Херсонський напрямок) з'явиться після того, як ЗСУ зможуть там закріпитися.

Шойгу заявив про виведення військ РФ з Херсонської області

Міністр оборони окупантів Росії Сергій Шойгу 9 листопада оголосив про виведення російської армії з правобережної частини захопленої Херсонської області. В тому числі, і з окупованого Херсона.

Таке рішення було озвучено після доповіді командувача військами ворога в Україні Сергія Суровікіна, який сказав, що Москва більше не може забезпечувати своє угруповання в цій частині регіону.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що українські війська на Херсонському напрямку зруйнували шляхи логістики та порушили систему управління підрозділами РФ.

У ворога не залишалося інших можливостей, окрім як втекти. Однак поки що ЗСУ не можуть ані підтвердити, ані спростувати вихід окупантів з Херсона.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що ЗСУ продовжують наступ і звільняють всі свої території. Робота йде і по Херсону з Херсонською областю. Плани народжуються у вузькому колі і виконуються в тиші.

Інші новини:

ЗСУ війська Росії Херсонська область війна Росії та України
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