"ЗСУ за 2 км від Кремінної": 15 тисяч окупантів можуть потрапити в оточення - Снєгирьов

Російські окупанти намагаються перешкодити українським військовим зі звільненням Кремінної. У зв'язку з цим РФ посилила бойові дії в Донецькій області.

ЗСУ можуть взяти окупантів у "кільце" / колаж фото 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Радіо Свобода

Українські військові контрнаступають в Луганській області. Вони вже дуже близько підійшли до Кремінної. Тепер окупанти знаходяться під загрозою потрапляння в "котел". Про це заявив військовий експерт Дмитро Снєгирьов, повідомляє ТСН.ua.

Він стверджує, що 15 тисяч окупантів можуть опинитися в оперативному оточенні.

"У районі населеного пункту Діброва просування ЗСУ вглиб тимчасово окупованої території від 4 до 7 км. Окремі підрозділи ЗСУ знаходяться від міста Кремінна на відстані 2-2,5 км ... Це створює для ЗСУ передумови для оперативного оточення російського угруповання, яке зосереджене в агломерації міст Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Рубіжне", - розповів експерт.

Російські військові розуміють це і намагаються хоч якось завадити. Вони хочуть поліпшити свої позиції на Лиманському напрямку, Куп'янському на території Луганської області. Однак "успіху" вони досягти не можуть.

"Йдеться про спроби окупантів атакувати в районі Кремінної та на Сватівському відрізку. Туди перекинуті підрозділи 27-ї та 35-ї бригад. Введено в дію фактично всі резерви Збройних сил РФ. Проте, спроби росіян контратакувати в районі Стельмахівки, це Куп'янський напрямок, зазнали нищівної поразки", - сказав Снєгирьов.

Окупанти активізувалися на Донецькому напрямку, щоб перетягнути сили ЗСУ від Кремінної та завадити наступу на позиції РФ у цьому місті.

"Контроль над цим населеним пунктом - це вихід в підчерев'я не тільки Луганського угруповання, а й угруповання російських військ, що оперують на території Донецької області", - додав експерт.

Війна в Луганській області

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай раніше заявив, що окупанти РФ зібрали на Луганщині близько 30 тисяч своїх військ.

Загарбники постійно обстрілюють звільнені ЗСУ населені пункти.

Гайдай казав, що ЗСУ наступають у напрямку Кремінної та Сватового. Українські війська поступово звільняють свої землі.

Однак, на думку Гайдая, стрімкого наступу там не буде, оскільки ворог зумів там серйозно зміцнитися. Також чиновник заявив про важкі бої в Білогорівці, по якій окупанти завдають масованих ударів.

Крім того, Гайдай розповів, що на напрямок Сватове-Кремінна окупаційні війська Росії перекинули свої резерви - окупанти там "просідають". Росіяни там зміцнилися і позаривалися, як за часів В'єтнамської війни.

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