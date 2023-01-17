"Вся рука в слідах від голки": спецслужби назвали нові докази щодо хвороби Путіна

Розвідники переконані, що російський диктатор через онкології страждає хронічними болями.

Путін хворий - з'явились нові докази / скріншот з відео

Російський диктатор Володимир Путін намагається приховати те, що він серйозно хворий. Ця хвороба впливає навіть на його рішення, які стосуються війни проти України. Про це заявили співробітники спецслужб Данії та Великої Британії, повідомляє CNBC.

У Путіна хронічний біль, який пов’язаний з онкологічними захворюваннями. Диктатор може приймати відповідні препарати для лікування раку, які могли викликати у нього психічні порушення, манію величі, а також затуманені судження про війну. У всьому цьому переконаний офіцер данської розвідслужби Йоакім.

За даними британського шпигуна Крістофера Стіла, Путіна постійно супроводжує бригада медиків, бо його стан суттєво погіршується.

На це все вказує і те, що Путін постійно потирає тильну сторону правої руки і прикриває її лівою. Ймовірно, саме у право долоню йому вводять препарати через крапельниці. У такому випадку диктатор може ховати сліди від голки.

До того ж ЗМІ помітили, що "директор РФ" часто стискає рукою край стола або ручки крісла. При цьому він посмикує ногою та ще й постійно кашляє.

Що відомо про хвороби Путіна

Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін страждає небезпечним захворюванням. Медики у нього виявили рак крові. Про це повідомили у ЗМІ з посиланням на розмову з олігархом, що має тісні зв'язки з владою РФ.

Кандидат психологічних наук Олена Рихальська заявила, що у президента Росії Володимира Путіна спостерігаються симптоми шизофренії. Психотерапевт вважає, що від глави Кремля позбудеться його ж оточення.

Як зазначив російський політолог і оглядач Валерій Соловей, стан глави Кремля з кожним днем погіршується. За його словами, у російського диктатора діагностовано рак підшлункової залози та рак простати. Путіна регулярно обколюють усілякими важкими стероїдами та інноваційними знеболювальними ін'єкціями, щоб зупинити поширення раку. Окрім того, у російського диктатора діагностовано хворобу Паркінсона.

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