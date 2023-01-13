"Окупанти зарилися, як під час В’єтнамської війни": Гайдай розповів про важкі бої біля Кремінної

Загарбники перекинули декілька батальйонів десантників і важку техніку на напрямок Сватове-Кремінна.

Українські військові просуваються біля Кремінної/ 93-я ОМБр Холодний Яр, Офіс президента, "Радіо Свобода"

ЗСУ просуваються на напрямку Сватове-Кремінна, але повільно, адже країна-агресорка РФ перекинула туди багато своїх резервів. Проте колаборанти через страх перед наближенням українських воїнів уже тікають зі Сватового та Кремінної в інші населені пункти.

Про це розповів очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі "Апостроф.TV". Він зазначає, що окупанти "просідають" на згаданому напрямку, тому кидають туди все більше сил.

"Що стосується напрямку Сватове-Кремінна, то росіяни туди перекидають величезні резерви. Вони вже позабирали окупантів з навколишніх сіл, які розташовані поруч з лінією фронту. Там усі приватні будинки були забиті солдатами. Зараз їх вже там майже немає. Іноді приходять тільки переночувати. Усіх відправляють на фронт, тому що там у них позиція не дуже хороша. Там успіх якраз на боці наших сил оборони", – розповів Гайдай.

Голова ОВА зазначає, що українські воїни просуваються біля Кремінної, але повільно, щоб зберегти життя бійців.

"Наші війська просуваються біля Кремінної, але повільно… Наші не воюють так, як росіяни. Наприклад, окупанти закидають Соледар тілами тисяч росіян. У нас все робиться чітко і виважено, щоб зберегти життя наших бійців. Але просування все одно іде вперед, і росіяни це в принципі розуміють, – каже Гайдай.

Він розповів, що колаборанти уже потрохи тікають з Кремінної і Сватового в інші населені пункти, відчуваючи наближення Збройних сил України.

Гайдай зазначає, що російські загарбники перекинули на цей напрямок багато сил – декілька батальйонів десантників, важку техніку, зокрема, танки, щоб стримати наступ українських військових. За декілька місяців вороги побудували оборонні споруди.

"Окупанти там позаривалися, як під час В’єтнамської війни. Позаривалися у землю, в "нори", заміновано все повністю", – додав голова Луганської ОВА.

Ситуація біля Кремінної

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про ситуацію на ділянці фронту поблизу Кремінної. За його словами, ситуація стабільна, йдуть інтенсивні бої. Російські війська там "просідають", тому перекидають сили з Бахмутського напрямку.

Гайдай розповідав, що в районі Кремінної Луганської області окупанти посилюють свої позиції, перекинувши туди кілька підрозділів десантників і танки, адже бояться наступу ЗСУ. Ситуація в Луганській області залишається важкою, але повністю контрольованою Силами оборони України.

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що бійці Збройних сил України продовжують просування в напрямку Кремінної Луганської області. 12 січня українські та російські війська продовжували наступальні операції на лінії Сватове-Кремінна. Українські захисники відбили наступ російських військ в районі Стельмахівки (16 км на захід від Сватового).

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