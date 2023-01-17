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"Це мій синок подарував на Новий рік": у матері на згадку про сина залишився лише зелений фартушок

17 січня 2023, 23:44
Російська ракета влучила у будинок в Дніпрі та вбила 17-річного Максима Богуцького, який був єдиним сином.
погибшие в Днепре
Російська ракета забрала у матері єдиного сина / Колаж фото з соцмереж, ДСНС

Російські окупанти вбили єдиного сина Тетяни Богуцької – 17-річного Максима. Хлопець був удома у квартирі на 7 поверсі у той момент, коли в будинок у Дніпрі влучила російська ракета. Про це розповіла колега Тетяни.

Жінка година стояла і дивилась на вцілілу кухню, де висів подарунок її сина. Він на першу стипендію придбав для матусі зелений фартушок. Тепер це єдине, що залишилося Тетяни на згадку про свою дитину.

"Бачиш чашку на столі, це я не допила чай. А там коробка с харчами на випадок голоду. А там шухляда, ми купили вино для нашої перемоги. А на холодильнику зелений фартушок – це мій синочок купив мені з першої стипендії на Новий рік. Благаю, дістаньте мені той зелений фартушок!" - з горем просить Тетяна.

У Дніпропетровській політехніці, де навчався Максим, у шоці від того, що сталося. Там повідомили, що хлопець був студентом 1-го курсу та неймовірно гарно навчався.

"Сьогодні надія знайти його живим згасла. Максима, навіки студента, будемо пам’ятати як світлу, активну і розумну людину, нашого відмінника", - співчувають у навчальному закладі.

Ракетний удар по Дніпру 14 січня

У суботу, 14 січня, під час масштабної тривоги російські військові вдарили ракетою у багатоквартирний будинок у Дніпрі. В результаті удару російської ракети понад 1000 жителів залишилися без житла.

Згідно з останніми даними, відомо про 45 загиблих внаслідок ворожої атаки, серед них шестеро дітей.

Нещодавно у британській розвідці повідомили, що Росія завдала удару по житловому будинку в Дніпрі протикорабельною ракетою Х-22. Ці ракети непридатні для нанесення високоточних ударів. Вони вже викликали масові жертви серед цивільного населення України під час попередніх ракетних ударів. При цьому Росія помилково звинуватила Україну у влучанні в будинок української ракети ППО.

Тим часом пропагандисти в РФ, не соромлячись, цинічно радіють жорстоким вбивствам цивільних в Україні, а прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що до теракту в Дніпрі РФ нібито не має відношення.

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