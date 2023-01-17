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"Горе, біда, розпач": російські окупанти в один день вбили воїнів – батька та сина

17 січня 2023, 23:05
Олександр та Михайло Куцики удвох пішли на фронт 25 лютого, а загинули 16 січня.
погибли сын и отец
На фронті в один день загинули син та батько / Колаж фото з соцмереж

На війні, яку розв’язав російський диктатор Володимир Путін, загинули одразу батько та син – Михайло та Олександр Куцики. Російські окупанти вбили їх на фронті в один день – 16 січня. Про це заявив міський голова Ковеля Ігор Чайка.

Вони були родом з міста Ковель Волинської області. 26-річний Олександр пішов захищати Україну ще у 2016 році. Однак тоді він втратив здоров’я, у нього була інвалідність ІІ групи, тому у 2021 році покинув службу.

Вже 25 лютого 2022 року він знову пішов на війну, щоб вибити ворога з української землі. Разом з ним пішов і 48-річний Михайло, який до цього дня був успішним бізнесменом.

"Батько та син, які удвох пішли нас захищати в лютому 2022 року. Дата, яка незворотно змінила кожного з нас. Я думав сьогодні про те, що 26-річний Сашко, який мав бойовий досвід з 2016 року і який підірвав здоров’я, - на початок 2022 року мав інвалідність ІІ групи. Він міг нікуди не йти. І хтось би на його місці скористався цим правом. Але він зробив свій свідомий вибір", - написав Чайка.

Михайло був успішним підприємцем, він завжди захоплювався автомобілями. Чоловік без вагань пішов захищати Україну. Обох героїв російські окупанти вбили 16 січня. Вже сьогодні, 17 січня, з Михайлом та Олександром попрощалися у рідному Ковелі.

"Важкий день. Важке серце. Попрощалися з нашими воїнами: Олександром та Михайлом Куциками … Здавалося б, разом – вони сила. Захист одне одному. Ці чоловіки мали б бути зараз поряд зі своїми найдорожчими рідними людьми. Якби не клята війна. Якби не агресор – Росія … Важко підібрати слова хоч якоїсь втіхи для рідних. Слова підтримки губляться перед лицем цього великого горя, цієї біди і розпачую Батько і син змінили поле битви. Тепер захищатимуть нас із неба", - написав Чайка.

Як повідомляв Главред, захищаючи Україну від російських окупантів загинув воїн-доброволець Дмитро Стасовський. Батько загиблого Юрій служив разом з сином. Саме він забирав тіло героя з-під обстрілів.

Також повідомлялося, що у боях за Україну трагічно загинув 26-річний артист балету Національної оперети України Вадим Хлуп'янець. Хлопець героїчно захищав нашу країну від російської навали на Бахмутському напрямку.

Інші новини:

війна в Україні ЗСУ вторгнення Росії
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