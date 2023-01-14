ЗСУ поступово просуваються у напрямку Кремінної та відбивають атаки військ РФ - Гайдай

Ситуація в Луганській області залишається складною, проте сили оборони України контролюють обстановку, сказав керівник ОВА Сергій Гайдай.

ЗСУ на Луганщині відбивають атаки військ РФ з Донецької області та на Харківському напрямку - Гайдай / 93-тя ОМБр Холодний Яр, Офіс президента України

Збройні сили України продовжують планомірне звільнення Луганської області і поступово просуваються в районі Кремінної. Окупанти Росії обстрілюють українські позиції з боку Донецької та області та атакують на Харківському напрямку. Сили оборони відбивають їх атаки. Про це заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що ситуація на Луганському напрямку залишається складною. Однак українські сили продовжують контролювати обстановку.

За словами керівника ОВА, ЗСУ поступово просуваються на Кремінському напрямку. Українські війська відбивають атаки окупантів з боку Донецької області та на харківському напрямку.

"З боку Донецької області під постійними обстрілами населений пункт Білогорівка. Всі атаки ворога там відбивають наші захисники. Що стосується Харківського напрямку, Сватівсько - Кремінського, то там так само: Стельмахівка, Макіївка, Червонопопівка, Кремінна - вони піддаються обстрілу. Також за цими напрямками окупанти намагаються атакувати. Але всі атаки там відбиваються. Все більше, по Кремінському напрямку нашим Силам оборони вдається потроху просуватися вперед", - підкреслив Сергій Гайдай.

Війна в Луганській області

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай раніше заявив, що окупанти РФ зібрали на Луганщині близько 30 тисяч своїх військ.

Загарбники постійно обстрілюють звільнені ЗСУ населені пункти.

Гайдай казав, що ЗСУ наступають у напрямку Кремінної та Сватового. Українські війська поступово звільняють свої землі.

Однак, на думку Гайдая, стрімкого наступу там не буде, оскільки ворог зумів там серйозно зміцнитися. Також чиновник заявив про важкі бої в Білогорівці, по якій окупанти завдають масованих ударів.

Крім того, Гайдай розповів, що на напрямок Сватове-Кремінна окупаційні війська Росії перекинули свої резерви - окупанти там "просідають". Росіяни там зміцнилися і позаривалися, як за часів В'єтнамської війни.

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