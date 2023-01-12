"Селища вже не існує": окупанти знищили Білогорівку, але ЗСУ просуваються вперед-Гайдай

Українські військові контрнаступають у напрямку Кремінної та Сватового в Луганській області.

Українські військові контрнаступають в Луганській області / Колаж фото УНІАН , t.me/luhanskaVTSA

Українські військові просуваються вперед у Луганській області. ЗСУ контрнаступають у напрямку Кремінної та Сватового. Про це під час брифінгу заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Однак він додав, що окупанти підготувалися, і потужного прориву там не буде.

"На Сватівському та Кремінському напрямках успіх на боці української армії. Поступово крок за кроком вони звільняють Луганщину, проходить деокупація. Потроху просуваються наші війська. Не треба очікувати там потужного прориву, тому що російські війська встигли підготувати оборонні споруди і ретельно всю територію замінувати", - сказав Гайдай.

Він також акцентував увагу на тому, що в напрямку Білогорівки ведуться важкі бої. Ворог щодня стирає з лиця землі цей населений пункт. Вони почали жорстко бити по Білогорівці з артилерії, танків, авіації та ракетних установок після невдалої операції із захоплення населеного пункту.

"На сьогоднішній день, на жаль, Білогорівки вже не існує як селища. Там йдуть серйозні бойові дії. Там наші сили оборони тримають позиції. Вони навіть трохи поліпшили їх і не дають наступати окупаційним військам", - розповів Гайдай.

Ситуація в Луганській області

Керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай раніше розповів, що сили оборони України продовжують поступово звільняти регіон. За його словами, окупанти просідають на напрямку Сватове-Кремінна, тому перекидають туди сили з Бахмутського напрямку.

Також Гайдай повідомляв, що просування ЗСУ в Луганській області йде складно, проте українські війська знищують сили і засоби окупантів. Полонені російські військові кажуть, що в їхніх лавах є випадки показових розстрілів за відмову йти в атаку без належного спорядження.

10 січня Гайдай сказав, що окупанти Росії посилюються на напрямку Кремінна-Сватове. Загарбники побоюються наступу ЗСУ і перекинули туди декілька підрозділів десантників і танки.

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