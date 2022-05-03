ЗСУ знищили на Півдні пункт управління російським військом і 3 склади з боєприпасами/ Фото ілюстративне, Reuters

Російські окупанти продовжують атакувати Миколаївську і Херсонську області, здійснюючи спроби взяти під контроль населені пункти у цих регіонах. Проте захисники України дають їм гідну відсіч.

Ракетно-артилерійські підрозділи Збройних сил України сьогодні, 3 травня, виконали понад 40 вогневих завдань на Півдні нашої держави, зокрема й на Миколаївщині та Херсонщині. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у Facebook.

Українські військові знищили вздовж адмінкордону згаданих областей:

пункт управління ворожим військом,

три склади з боєприпасами,

один склад з пально-мастильними матеріалами,

декілька пунктів зосередження живої сили і техніки ворога.

Проте втрати ще уточнюються, зазначають в Оперативному командуванні "Південь". Загальні дані про втрати ворога будуть оприлюднені пізніше.

Нагадаємо, російські загарбники розпочали штурм заводу Азовсталь у Маріуполі. Перед штурмом окупанти декілька годин поспіль бомбили територію заводу з авіації.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ припинили спробу прориву окупантів на Донбасі. Воїни 79-ї десантно-штурмової бригади відбили атаку і знищили 2 танки, 5 БТР і 2 БМП російських військ, маркованих відмітками "О".

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