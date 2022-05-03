ЗСУ припинили спробу прориву окупантів на Донбасі: знищено багато техніки ворога

Наші захисники також захопили трофей.
Російські окупаційні війська продовжують йти в атаку на Донбасі. 2 травня вони провели чергову невдалу спробу прорвати нашу оборону.
Воїни 79-ї десантно-штурмової бригади відбили атаку і знищили 2 танки, 5 БТР і 2 БМП російських військ, маркованих відмітками "О", повідомив журналіст Юрій Бутусов.
Також він зазначив, що не обійшлося і без трофеїв для ЗСУ.
"Одна БМП захоплена. Я її сфотографував, як тільки її вивезли на наші позиції. Сьогодні за напрямками головних ударів ЗС РФ тривають бої, українські десантники продовжують відбивати російські атаки. Воїни 79 бригади продовжують ефективно знищувати ворога", - розповів журналіст.
читайте такожЗСУ яскраво прийняли непроханих "гостей" з Бурятії: "стали добривом для українського чорнозему":Раніше повідомлялося, що в Донецькій області ЗСУ "відправили на концерт Кобзона" групу Сибірського спецназу. Також захисники України "підсмажили" ворожу бронетехніку - від неї залишилися лише спалені залишки.
Нагадаємо, українські військові раніше також розбили штурмовий загін "вагнеровців". Штурмовий загін "Барс-7" зі складу приватної військової компанії Вагнер атакував українські позиції на Луганщині, але був розбитий захисниками України.
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