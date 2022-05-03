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ЗСУ припинили спробу прориву окупантів на Донбасі: знищено багато техніки ворога

3 травня 2022, 12:00

Наші захисники також захопили трофей.

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ЗСУ припинили спробу прориву окупантів на Донбасі / facebook.com/butusov.yuriy

Російські окупаційні війська продовжують йти в атаку на Донбасі. 2 травня вони провели чергову невдалу спробу прорвати нашу оборону.

Воїни 79-ї десантно-штурмової бригади відбили атаку і знищили 2 танки, 5 БТР і 2 БМП російських військ, маркованих відмітками "О", повідомив журналіст Юрій Бутусов.

Також він зазначив, що не обійшлося і без трофеїв для ЗСУ.

"Одна БМП захоплена. Я її сфотографував, як тільки її вивезли на наші позиції. Сьогодні за напрямками головних ударів ЗС РФ тривають бої, українські десантники продовжують відбивати російські атаки. Воїни 79 бригади продовжують ефективно знищувати ворога", - розповів журналіст.

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Нагадаємо, українські військові раніше також розбили штурмовий загін "вагнеровців". Штурмовий загін "Барс-7" зі складу приватної військової компанії Вагнер атакував українські позиції на Луганщині, але був розбитий захисниками України.

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