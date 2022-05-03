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Данілов попередив українців про тривалу війну з РФ

3 травня 2022, 21:23

Все залежить від нашого війська і від наших партнерів.

Олексій Данилов
Олексій Данилов / УНІАН

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів від яких факторів залежатиме тривалість війни в Україні.

В інтерв'ю телеканалу ISLND TV Данілов відзначив, що навіть ще колишній президент РФ Борис Єльцин "зазіхав на Крим" і заявляв, що це не територія України.

"Ми у війні перебуваємо 30 років. РФ ніколи не мала бажання залишати нас у спокої. Навіть Єльцин вже тоді зазіхав на Крим і говорив, що це не зовсім наша територія", - сказав Данілов.

Також він додав, що війна буде тривалою і залежатиме від багатьох факторів.

"Якщо говорити про цю частину гарячої фази війни, то я не оптиміст, що вона закінчиться в травні. Це буде тривала війна і вона буде ще тривати на нашій території. Скільки за часом? Це залежить від багатьох факторів. Це залежить від нашого війська і від наших партнерів", - додав секретар РНБО.

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Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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