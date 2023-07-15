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ЗСУ знищили російську ЗРС С-400, з якої РФ вбила 12 людей у кафе Краматорська

Альона Вороніна
15 липня 2023, 14:12 оновлено 15 липня, 14:15
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Під час тієї атаки російських загарбників по кафе загинули 12 осіб, з яких троє дітей.

Российская С-400
ЗСУ знищили російську С-400, з якої окупанти вдарили по кафе Краматорська/ колаж: Главред, фото: Telegram ОК "Север"

Українські військові знищили на фронті дорогу російську зенітно-ракетну систему С-400 "Тріумф". За наявними даними, це саме та установка, з якої російські окупанти 27 червня випустили ракету по кафе у Краматорську, вбивши 12 людей.

Про знищення установки повідомило Оперативне командування "Північ". Зазначається, що ракетний комплекс стояв під Дебальцевим.

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"За допомогою HIMARS бійці знищили дорогу російську ЗРС С-400 "Тріумф", яка розташовувалась під Дебальцевим. За наявними у Центру стратегічних комунікацій даними, це саме та С-400 з якої була випущена ракета по піцерії в Краматорську", – йдеться у повідомленні.

Ракетний удар РФ по Краматорську 27 червня

Увечері у вівторок, 27 червня, російські окупанти завдали двох ракетних ударів по Краматорську на Донеччині. Загарбники вдарили по закладу харчування, де було багато людей. Рятувальники завершили розбирати завали 28 червня.

Як повідомили у ДСНС України після завершення розбору завалів, загалом внаслідок ракетного удару окупантів по кафе Краматорська загинули 12 осіб, серед них – троє дітей. Постраждали 60 людей, серед яких одна дитина 2022 року народження. 11 людей було врятовано.

Серед загиблих дітей – 14-річні сестри-близнючки Юлія та Анна Аксенченко. Вони саме закінчили 8 клас. Дівчата повинні були святкувати свої 15-річчя буквально через два місяці – 4 вересня. Як відомо, Анна та Юлія були єдиними дітьми у своєї мами, жінка виховувала їх сама. Після їх загибелі мама дівчат шукала весільні сукні загиблим донечкам для поховання.

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