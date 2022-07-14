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ЗСУ вдарять протикорабельними ракетами, якщо РФ піде в наступ з Чорного моря - Залужний

14 липня 2022, 21:05

Українські військові можуть відстежувати підготовку до запуску і сам запуск ракет РФ.

Гарпун, корабель
ЗСУ вдарять по кораблях РФ, якщо вони спробую напасти з Чорного моря / ua.depositphotos.com

Якщо російські кораблі, які так бояться наблизитися до українських берегів, спробують здійснити наступ з Чорного моря, то Україна відразу вдарить протикорабельними ракетами. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний.

"Російські кораблі не наважуються наблизитися до українських берегів і знаходяться на значній відстані. Однак при спробі наступу ворога ми будемо застосовувати наші протикорабельні ракети", - сказав Залужний.

Він додав, що українські військові можуть відстежувати підготовку до запуску і сам запуск ракет РФ. Це вдається завдяки допомозі заходу.

Але навіть на відстані російські кораблі несуть величезну небезпеку для українців, адже вони можуть запускати ракети на величезні відстані.

"Сьогодні найбільша для нас небезпека - ракетні удари. Однак ми боремося. Збиваємо чималу кількість ракет ворога", - додав Залужний.

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Ракетний удар по Вінниці

Нагадаємо, сьогодні, 14 липня з російського підводного човна в Чорному морі були випущені ракети "Калібр". Три ракети вдарили по центру Вінниці. Одна з них впала поруч з пологовим будинком.

В результаті ракетного удару відомо про 22 загиблих, серед них три дитини. Також за медичною допомогою звернулися близько 90 постраждалих. Кількість жертв і поранених може збільшитися. Зниклими безвісти вважаються 39 осіб. Більшість знайдених тіл неможливо ідентифікувати, тому родичів зниклих просять здати біологічні зразки, щоб була можливість провести ДНК-експертизу.

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з центру Вінниці і заявив, що РФ відкрито здійснює терористичні акти в Україні.

"Кожен день Росія знищує мирне населення, вбиває українських дітей, направляє ракети по цивільних об'єктах. Де немає нічого військового. Що це, якщо не відкритий терористичний акт? Нелюди. Країна-вбивця. Країна-терорист", - написав Зеленський.

Інші новини:

війна в Україні Чорне море російське вторгнення військові кораблі ракетний удар
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