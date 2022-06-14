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Російським кораблем, який обстрілює ракетами Україну, командує зрадник з Вінниці

14 червня 2022, 15:15

Зраднику Батьківщині загрожує до 15 років в'язниці.

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Російським кораблем, який обстрілює ракетами Україну, командує зрадник з Вінниці/ ДБР, УНІАН

Російським ракетним кораблем "Адмірал Макаров", що б'є крилатими ракетами по території України, командує колишній український офіцер з Вінниці.

У 2014 році він залишився в захопленій росіянами військовій частині в Криму. Вінничанин присягнув Збройним силам Росії і продовжив службу в російському Чорноморському флоті, повідомляє ДБР.

Тоді він відмовився передислокуватися в Миколаївську область. Після цього вінничанин присягнув Збройним силам РФ і продовжив службу в російському Чорноморському флоті.

У 2022 році корабель "Адмірал Макаров" під його командуванням здійснював запуски крилатих ракет по Миколаєву та Одесі.

читайте такожГауляйтер Сальдо і купка зрадників: російські паспорти в Херсоні взяли тільки 24 людиниНаразі слідчі ДБР зібрали достатньо доказів та повідомили колишньому українському військовому підозру у державній зраді (ч.1 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Раніше повідомлялося, що Святогірський градоначальник Володимир Бандура публічно зрадив Україну і перейшов на бік угруповання терористів "Донецька народна республіка".

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